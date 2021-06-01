Победительница "Холостяка-11", героем которого был бизнесмен Михаил Заливако, Анна Богдан, призналась, как сложно было молчать о чувствах

После окончания шоу пара продолжила строить отношения, проживая вместе, пишет Politeka.net. Сейчас Анна часто публикует совместные кадры, а также в Инстаграм опубликовала кадры их с Михаилом отдыха и поделилась, как сложно было скрывать любовь.

По словам Анны, им приходилось скрывать свои отношения, пока на экраны не вышел финальный эпизод. Поэтому паре нельзя было никуда выходить. Дома влюбленные общались, смотрели фильмы и узнавали другу друга.

"Самое сложное - это молчать. Молчать о том, как ты счастлива...❤️

Именно таким было условие проекта. Нам с Мишей было запрещено рассказывать кому-либо о том что мы вместе, пока не выйдет последнее пост шоу «Как выйти замуж...» Представляете какого это?😅", - пишет Анна.

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По ее словам, целых три месяца совместной жизни они не выходили из дома... а если и выходили, то в разное время! В разных местах парковали машины, отказывали себе в банальном "сходить на свидание"...

"Всего несколько раз мы позволяли себе ночью прогуляться в парке, одев капюшоны и маски на лицо! Но как я уже говорила, во всем надо искать свои плюсы. И если ты не можешь изменить ситуацию - просто измени своё отношение к ней. Первые несколько дней мы с Мишей просто сутками разговаривали😅 Говорили обо всем... о детстве, и школе, о родных, о будущем, и желаниях. И это нас очень сильно сблизило. Мы узнали сильные и слабые стороны каждого, знаем как поддержать друг друга, и в какой момент лучшей поддержкой будет молчание❤️ Самое тяжёлое, конечно, было скрыва ть от друзей... Всем же интересно😆 и все хотели узнать «чисто по-секрету»🤣🤣", - поделилась участница проекта.

Отметим, Анна Богдан - жена экс-главы Офиса президента Андрея Богдана. Девушка рассказала, что получила предложение руки и сердца от политика спустя три месяца их знакомства. Анна сразу ответила согласием.

Брак пары продлился недолго - в 2019 году они расстались. Причиной, вероятно, послужила ревность Андрея Богдана, о которой победительница "Холостяка" упоминала.

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