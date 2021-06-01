Відома телеведуча Леся Нікітюк показала кумедні кадри після тренування

Відпочиваючи в Туреччині і показуючи, як добре можна поніжитися на розкішній віллі або в бунгало, Леся не забула і про своє тіло. Щоб не набирати зайвого за час відпустки і не розленитися, зірка проводить тренування з персональним тренером.

Не обходиться при цьому і без кумедних моментів, якими Нікітюк періодично хвалиться в мережі. У розділі Сторі артистка представила короткий ролик з прогулянки в спортивному костюмі. Під пісню» дощ з чоловіків " Леся пройшлася по мокрій доріжці, символічно натякаючи на погоду і сірість навколо.

Використовуючи спеціальний фільтр, Нікітюк змінила колір і форму очей, виглядаючи більш зухвало. А короткий топ і чорні лосини підкреслили її вигини без зайвої відвертості. Простий образ для занять відразу привернув увагу до себе.

Нікітюк також вирішила блиснути досить відкритим купальником пляшкового кольору. Свій лук зірка доповнила стильними окулярами від сонця.

Нікітюк взялася за труси від купальника і спокусливо вигнула спину, позуючи на камеру. Її волосся мокре від солоної морської води, а погляд опущений вниз. Леся стоїть біля садових плетених крісел, а зверху над кріслами плетена парасолька, яка створює тінь від спекотного сонця.

Фолловери засипали Нікітюк компліментами:" Сильно красива😍", " красуня❤️"," Багіна", " Як з доставкою? Ноги🔥", "Золота рибка😍" а ноги шикардос Крас красуня", "всі б так виглядали, хто плете кошики", " Кім Кардашьян відпочиває!Леся Іванівна рулить".

Нагадавши, Нікітюк в купальнику осоромилася, спробувавши красиво стрибнути в басейн

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