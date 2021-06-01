Відома телеведуча Леся Нікітюк показала кумедні кадри після тренування
Відпочиваючи в Туреччині і показуючи, як добре можна поніжитися на розкішній віллі або в бунгало, Леся не забула і про своє тіло. Щоб не набирати зайвого за час відпустки і не розленитися, зірка проводить тренування з персональним тренером.
Не обходиться при цьому і без кумедних моментів, якими Нікітюк періодично хвалиться в мережі. У розділі Сторі артистка представила короткий ролик з прогулянки в спортивному костюмі. Під пісню» дощ з чоловіків " Леся пройшлася по мокрій доріжці, символічно натякаючи на погоду і сірість навколо.
Використовуючи спеціальний фільтр, Нікітюк змінила колір і форму очей, виглядаючи більш зухвало. А короткий топ і чорні лосини підкреслили її вигини без зайвої відвертості. Простий образ для занять відразу привернув увагу до себе.
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Нікітюк також вирішила блиснути досить відкритим купальником пляшкового кольору. Свій лук зірка доповнила стильними окулярами від сонця.
Нікітюк взялася за труси від купальника і спокусливо вигнула спину, позуючи на камеру. Її волосся мокре від солоної морської води, а погляд опущений вниз. Леся стоїть біля садових плетених крісел, а зверху над кріслами плетена парасолька, яка створює тінь від спекотного сонця.
Фолловери засипали Нікітюк компліментами:" Сильно красива😍", " красуня❤️"," Багіна", " Як з доставкою? Ноги🔥", "Золота рибка😍" а ноги шикардос Крас красуня", "всі б так виглядали, хто плете кошики", " Кім Кардашьян відпочиває!Леся Іванівна рулить".
Нагадавши, Нікітюк в купальнику осоромилася, спробувавши красиво стрибнути в басейн
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