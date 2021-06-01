Известная телеведущая Леся Никитюк показала забавные кадры после тренировки

Отдыхая в Турции и показывая, как хорошо можно понежиться на роскошной вилле или в бунгало, Леся не забыла и о своем теле. Чтобы не набирать лишнего за время отпуска и не разлениться, звезда проводит тренировки с персональным тренером.

Не обходится при этом и без забавных моментов, которыми Никитюк периодически хвастается в сети. В разделе Стори артистка представила короткий ролик с прогулки в спортивном костюме. Под песню «Дождь из мужчин» Леся прошлась по мокрой дорожке, символично намекая на погоду и возможную серость вокруг.

Используя специальный фильтр, Никитюк сменила цвет и форму глаз, выглядя более дерзко. А короткий топ и черные лосины подчеркнули ее изгибы без лишней откровенности. Простой образ для занятий сразу привлек внимание к себе.

Никитюк также решила блеснуть довольно открытым купальником бутылочного цвета. Свой лук звезда дополнила стильными очками от солнца.

Никитюк взялась за трусы от купальника и соблазнительно выгнула спину, позируя на камеру. Ее волосы мокрые от соленой морской воды, а взгляд опущен вниз. Леся стоит возле садовых плетеных кресел, а зверху над креслами плетеный зонт, который создает тень от жаркого солнца.

Фолловеры засыпали Никитюк комплиментами: "Сильно красивая😍", " Красотка ❤️", "Багіня", " Як з доставкою? Ноги🔥", " Золота рибка😍" А ноги шикардос 🔥 красуня ", " Все бы так выглядели, кто плетет корзинки", " Ким Кардашьян отдыхает!Леся Иванивна рулит".

Напомним, Никитюк в купальнике оконфузилась, попытавшись красиво прыгнуть в бассейн

А еще Politeka писала, что сгоревшая на солнце Никитюк в крошечном бикини поразила видом у бассейна

Также Politeka сообщала, что Никитюк в банном халате без смущения похвалилась своей красотой в ванной