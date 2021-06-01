Відома прима-балерина і суддя шоу "Танці з зірками" Катерина Кухар розповіла, яке важливе свято 1 червня

Катерина Кухар - мама двох дітей, яких вона виховує разом зі своїм чоловіком і колегою Олександром Стояновим, повідомляє Politeka.net.

Сімейними фото в своєму Instagram зірка ділиться часто. Так, на одному з останніх таких кадрів красуня показала себе, чоловіка, сина Тимура і дочку Анастасію під час відпочинку в теплих краях.

Всі були в плавках і купальниках, показуючи свій загар.

У пості Катерина торкнулася теми свята Дня захисту дітей, яке відзначається 1 червня.

"Хочеться побажати, щоб всі-всі дітки цього світу були щасливі і мали все, що їм потрібно! І тільки ми, дорослі, можемо на це вплинути! І хочеться нагадати, що це не просто чергове свято, мета введення Дня захисту дітей в 1950 році — привернення уваги до потреб і прав маленьких людей", - поділилася артистка.

Зірка нагадала, що кожна дитина повинна бути почутою і відчувати, що нею пишаються.

"Він повинен знати, що йому завжди є куди прийти і до кого звернутися, він повинен знати, що у нього є право на вибір і безумовну любов! А цьому можемо навчити тільки ми! Діти - це дзеркало кожного покоління і ми закладаємо в них те, яким буде майбутнє!✨ ",- поділилася Кухар.

"Променисті ❤️❤️❤️❤️!", " Катюша, як знову правильно помічено про важливість дітей" ," найкращі і добрі слова 🙌Спасибі", "👌 👌ні відняти, ні додати❤️", - написали користувачі мережі.

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