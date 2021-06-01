Відома актриса українського походження Ольга Куриленко , яка зіграла роль дівчини Джеймса Бонда, вразила стильним образом з яскравим макіяжем і укладанням

Як пише Politeka.net , Ольга Куриленко дуже популярна актриса і вже встигла засвітитися в десятках картин. Не так давно красуня закінчила роботу над новим фільмом "Білий слон". Не забуває Ольга і про Instagram, де регулярно радує фанатів новим контентом.

На новому знімку Куриленко позувала в стильному шкіряному піджаку насиченого синього відтінку, а образ доповнила яскравим мейкапом. Дівчина також зробила елегантну укладку волосся. На знімку вона взялася за комір руками, а погляд відвела від камери. "Я люблю цей знімок", - написала зірка під своїм фото.

Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі: "Вау, ти дуже красива", "Дуже красиво", "Яка ти красива Ольга", "Ти мені все ще подобаєшся, хоча це все ще неможливий схід сонця", "Від дівчини Бонда до лиходія Бонда погляд", "Ви виглядаєте приголомшливо!".

Раніше повідомлялося, що голлівудська актриса Ольга Куриленко захопила фігурою під час походу в дивовижне місце. На кадрі знаменитість позує в помаранчевій майці під шию, який дуже сильно зціпив соковиті принади Куриленко. Через це бюст став виглядати набагато більше, ніж насправді. Волосся зірка зібрала в тугий хвіст на потилиці. Макіяж дуже легкий, ледь помітний з акцентом на очі.

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