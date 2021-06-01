Известная актриса украинского происхождения Ольга Куриленко , которая сыграла роль девушки Джеймса Бонда, впечатлила стильным образом с ярким макияжем и укладкой

Как пишет Politeka.net , Ольга Куриленко очень популярная актриса и уже успела засветиться в десятках картин. Не так давно красотка закончила работу над новым фильмом "Белый слон". Не забывает Ольга и об Instagram, где регулярно радует фанатов новым контентом.

На новом снимке Куриленко позировала в стильном кожаном пиджаке насыщенного синего оттенка, а образ дополнила ярким мейкапом. Девушка также сделала элегантную укладку волос. На снимке она взялась за воротник руками, а взгляд отвела от камеры. "Я люблю этот снимок", - написала звезда под своим фото.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии: "Вау, ты очень красивая", "Очень красиво", "Какая ты красивая Ольга", "Ты мне все еще нравишься, хотя это все еще невозможный восход солнца", "От девушки Бонда до злодея Бонда взгляд", "Вы выглядите потрясающе!".

Ранее сообщалось, что голливудская актриса Ольга Куриленко восхитила фигурой во время похода в удивительное место. На кадре знаменитость позирует в оранжевой майке под шею, который очень сильно стиснул сочные прелести Куриленко. Из-за этого бюст стал выглядеть гораздо больше, чем на самом деле. Волосы звезда собрала в тугой хвост на затылке. Макияж очень легкий, едва заметный с акцентом на глаза.

Напомним, украинская девушка Бонда едва втиснула формы в узкое платье с пикантной деталью.

Как сообщала Politeka, что украинская девушка Бонда с поджатыми ногами показала, чем покорила агента 007.