Популярна українська співачка Оля Полякова похвалилася своїми красунями-дочками

Відома артистка мати двох дочок, 16-річної Марії та дев'ятирічної Аліси, повідомляє Politeka.net. Як любляча мама, співачка часто показує своїх чад, а також розповідає про них.

У новому пості в Instagram співачка вирішила привітати своїх красунь-дочок з Днем захисту дітей. Полякова розмістила фото Маші та Аліси. Перша позувала в ковпаку відьми, а друга - в купальнику.

"Мої лялечки, такі різні і такі улюблені! З днем захисту дітей!",- написала Полякова.

За годину публікація зібрала майже 20 тисяч лайків і багато коментарів, в яких розгорілися суперечки.

"Це ж та, яку ми на спір цілували?", "Молодша дуже красива!", "Молодша супер! Видно шкодна"," молодша хлопцям нерви полоскоче", " Хороші у Вас дітки) здоров'я і щастя!", "Молодша в батька, а старша в матір)", " які вони красуні😍 😍 🤩", "😍 ❤ ️нехай у наших дітей Все Буде Добре", "такі красуні.🔥 ", "Красуні🔥всі в маму❤️", " Мамина гордість!❤ ️ ", "І обидві донечки красуні. ❤ ️ "- написали користувачі мережі.

Нагадаємо, з 2004 року Оля Полякова перебуває у шлюбі з бізнесменом, Вадимом.

Подружжя познайомилося за рік до весілля на дні народження Вадима, який відзначав свій день народження на кораблі і замовив виступ Полякової.

Вадим зізнався, що закохався в артистку з першого погляду. Дізнавшись телефон Олі, він подзвонив їй і зав'язалося дружнє спілкування, яке переросло в романтичні стосунки.

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