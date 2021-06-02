Улюбленого художника-постановника Алли Пугачової, Філіпа Кіркорова, а також багатьох інших зірок Бориса Краснова екстрено госпіталізували в лікарню

Кілька тижнів тому у 60-річного Краснова стався повторний інсульт, після чого віднялася друга половина тіла, пише "СтарХит".

Перший удар, нагадаємо, був десять років тому в 2011 році. Тоді лікарі не давали йому шансів - але стараннями європейських медиків і завдяки підтримці близьких декоратор зміг реабілітуватися. Поступово відновилася мова, також Краснов вже міг вставати з інвалідного крісла і пересуватися з паличкою.

Тоді інсульт був правобічний: після хвороби у Краснова залишилися частково паралізовані ліва рука і нога.

Останній удар, який вклав художника на лікарняне ліжко, припав на іншу половину тіла. Зараз Краснов знаходиться у важкому стані в одній з московських клінік. Борис Аркадійович впав у кому, і прогнози лікарів вкрай песимістичні.

Відзначимо, саме Краснов в 90-ті та 00-ві ставив найяскравіші шоу Алли Пугачової, Філіпа Кіркорова, Ірини Аллегрової, Валерія Леонтьєва і багатьох інших.

Ще з часів першого інсульту фінансово сценографа і його сім'ю підтримують їх зіркові друзі, в тому числі й Алла Борисівна. Примадонна постійно на зв'язку з медиками, які роблять все можливе, щоб врятувати життя її товаришеві.

Буквально недавно він ще вітав Пугачову з 72-річчям, зробивши зворушливий пост у своєму мікроблозі в Instagram.

"З днем народження, дорога, кохана, єдина і неповторна @alla_orfey! Бажаю здоров'я і щастя. 🥳 🥳 🥳 ", - тепло звернувся Краснов до подруги, виставивши яскраве фото з особистого архіву, де він, ще сповнений життя, посміхається в компанії Пугачової і її чоловіка Максима Галкіна.

Через кілька тижнів Краснов таким же чином привітав з 54-річчям Кіркорова, написавши в соцмережі: "З Днем народження, @fkirkorov! Щастя, здоров'я, удачі і творчих успіхів. 🥳 🥳 🥳 ", та поділився унікальним знімком.

Нагадаємо, Алла Пугачова нагрянула до одного з коханцем, як це було: "Маленький такий зростом, як комарик".

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