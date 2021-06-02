Переможець "Голосу країни" 19-річний Роман Сасанчин розповів, яким буде весілля з коханою Іванкою

Як повідомляє Politeka.net, відомий український артист і переможець дитячого і дорослого "Голосу країни" Роман Сасанчин в інтерв'ю YouTube-каналу Rostyslove Production розповів про те, як зробив пропозицію коханій Іванці, яким буде їхнє весілля, а дівчина також натякнула, що вони чекають поповнення.

В анонсі наступного випуску в нарізці відео кохана Романа 23-річна Іванка каже фразу: "До речі, ми чекаємо поповнення". Однак, про що саме йде мова не зрозуміло, бо дівчина не завершує фразу. Деякі користувачі в коментарях припустили, що пара чекає дитину, тому і вирішили одружитися.

До слова, з приводу весілля наречений і наречена теж висловилися. За словами Романа, він не хоче Велике весілля, оскільки для цього у них зараз не вистачає коштів. Пара планує тихо розписатися, а торжество, якщо і буде, то пізніше.

"Взагалі зараз планує тільки шлюб і розпис, а весілля буде трохи пізніше, тому що насправді зараз це дуже дорого, і на це ще треба заробити", - зазначив Сасанчин. Наречена ж заявила, що взагалі не хоче весілля, але допустила, що вони можливо її потім зроблять, скоріше для родичів і друзів.

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