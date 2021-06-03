Переможець "Голосу країни" 19-річний Роман Сасанчин розповів, як робив пропозицію своїй коханій

Як повідомляє Politeka.net, відомий український артист і переможець дитячого і дорослого "Голосу країни" Роман Сасанчин в інтерв'ю YouTube-каналу Rostyslove Production розповів про те, як робив пропозицію коханій Іванці, і чому все пішло не за планом.

Так, за словами Романа, друзі підказали йому ідею, як саме зробити пропозицію - в тому парку, де вони познайомилися. Ті ж друзі допомогли хлопцеві вибрати букет і кільце для 23-річної Іванки. Однак все пішло не за планом - хлопець дзвонив коханій з проханням прийти в парк, але вона відмовилася, бо погано себе почувала.

"Я вмовляв, умовляв, встигли навіть посваритися, але вона так і не прийшла. Я подумав: була не була - приїхав до неї. Вона виходить з душу, я встаю на коліна і роблю пропозицію. Ну круто вийшло", - поділився Сасанчин. Наречена артиста зізналася, що була в шоці, особливо згадавши, що напередодні вони з Романом посварилися. Однак, швидко прийшла в себе і прийняла пропозицію коханого.

Закохані також висловилися з приводу майбутнього весілля. За словами Романа, він не хоче Велике весілля, позаяк для цього у них зараз не вистачає коштів. Пара планує тихо розписатися, а торжество, якщо і буде, то пізніше. Наречена ж заявила, що взагалі не хоче весілля, але допустила, що вони можливо її потім зроблять, швидше для рідних і друзів.

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