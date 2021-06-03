Победитель "Голосу країни" 19-летний Роман Сасанчин рассказал, как делал предложение своей возлюбленной

Как сообщает Politeka.net, известный украинский артист и победитель детского и взрослого "Голоса країни" Роман Сасанчин в интервью YouTube-каналу Rostyslove Production рассказал о том, как делал предложение возлюбленной Иванке, и почему все пошло не по плану.

Так, по словам Романа, друзья подсказали ему идею, как именно сделать предложение – в том парке, где они познакомились. Те же друзья помогли парню выбрать букет и кольцо для 23-летней Иванки. Однако все пошло не по плану – парень звонил возлюбленной с просьбой прийти в парк, но она отказалась, так как плохо себя чувствовала.

"Я уговаривал, уговаривал, успели даже поссориться, но она так и не пришла. Я подумал: была не была – приехал к ней. Она выходит из душа, я встаю на колени и делаю предложение. Ну круто получилось", - поделился Сасанчин. Невеста артиста призналась, что была в шоке, особенно вспомнив, что накануне они с Романом поссорились. Однако, быстро пришла в себя и приняла предложение возлюбленного.

Влюбленные также высказались по поводу будущей свадьбы. По словам Романа, он не хочет большую свадьбу, так как для этого у них сейчас не хватает средств. Пара планирует тихо расписаться, а торжество, если и будет, то позже. Невеста же заявила, что вообще не хочет свадьбы, но допустила, что они возможно ее потом сделают, скорее для родных и друзей.

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