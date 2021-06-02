"Холостяк 11" Михайло Заливако і його обраниця Ганна Богдан вже через тиждень після фіналу почали жити разом

Так, за три місяці "тиші", поки проект виходив на телеекрани, парочка встигла не тільки зняти квартиру в Києві і з'їхатися, але ще і відпочити потай від усіх в Туреччині. З'явившись разом на пост-шоу "Холостяк 2021", вони ще раз довели, що як і раніше люблять один одного.

Відносини Міші і Ані, які встигли стати досить-таки популярними, активно обговорюють в мережі. Цього разу Анна показала розкішний подарунок, який зробила Міші, про це вона повідомила на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net.

"Люблячі приводів не шукають...❤️ Пам'ятаєте найоригінальніший Мішин подарунок? У ніч фіналу проекту і останньої церемонії троянд, він подарував мені кільце і... кросівки😅 тому що дбав і хотів щоб мені було зручно. І цей жест був безууумно приємний, і напевно, один з найбільш пам'ятних в моєму житті. Як я вже написала вище, люблячі приводів не шукають. Нам з Мішею зовсім не обов'язково чекати дня народження або річниці, щоб зробити приємне один одному😏 😍", - написала Ганна Богдан.

Дівчина додала, що Мішу чекав сюрприз ,вона вважає, що годинник - це один з кращих категорій подарунків чоловікові: стильно, елегантно, красиво (до того ж і на фотках лав сторі виглядають ефектно). Ціна такого подарунка варіюється в межах 5000 гривень.

Користувачі засипали коментарями пост дівчини: "Аня, окремий респект за адекватне мислення без мракобісся, віри в прикмети і правило не брати на рекламу ворожок, тарологів та іншу дичину❤️", " годинник дарувати-до розставання😢", " Добре, що ви не вірите в прикмети. А то кажуть, що не можна дарувати ножі та інші гострі предмети, порожній посуд, тапочки - відведуть з дому, носові хустки - чужі сльози прийдуть в будинок, перли - сльози невтішних вдів і сиріт, фігурки птахів. І годинник. До розлуки.😂 Нехай береже вас Господь. Бажаю, щоб ваш союз був щасливим всупереч всім і вся!"

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