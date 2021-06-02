"Холостяк 11" Михаил Заливако и его избранница Анна Богдан уже через неделю после финала начали жить вместе

Так, за три месяца "тишины", пока проект выходил на телеэкраны, парочка успела не только снять квартиру в Киеве и съехаться, но еще и отдохнуть втайне ото всех в Турции. Появившись вместе на пост-шоу "Холостяк 2021", они еще раз доказали, что по-прежнему любят друг друга.

Отношения Миши и Ани, которые успели стать довольно-таки популярными, активно обсуждают в Сети. В этот раз Анна показала роскошный подарок, который сделала Мише, об этом она сообщила на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net.

"Любящие поводов не ищут...❤️ Помните самый оригинальный Мишин подарок? В ночь финала проекта и последней церемонии роз, он подарил мне кольцо и... кроссовки😅 Потому что заботился и хотел чтобы мне было удобно. И этот жест был безууумно приятный, и наверное, один из самых запоминающихся в моей жизни. Как я уже написала выше, любящие поводов не ищут. Нам с Мишей вовсе не обязательно ждать дня рождения или годовщины, чтобы сделать приятное друг другу😏😍", - написала Анна Богдан.

Девушка добавила, что Мишу ждал сюрприз, она считает ,что часы - это один из лучших категорий подарков мужчине: стильно, элегантно, красиво (к тому же и на фотках лав стори выглядят эффектно). Цена такого подарка варьируется в пределах 5000 гривен.

Пользователи засыпали комментариями пост девушки: "Аня, отдельный респект за адекватное мышление без мракобесия, веры в приметы и правило не брать на рекламу гадалок, тарологов и прочую дичь ❤️", "Часы дарить - к расставании😢", " Хорошо, что Вы не верите в приметы. А то говорят, что нельзя дарить ножи и другие острые предметы, пустую посуду, тапочки- уведут из дома, носовые платки- чужие слезы придут в дом, жемчуг- слезы безутешных вдов и сирот, фигурки птиц. И часы. К разлуке.😂 Пусть бережет вас Господь. Желаю, чтобы ваш союз был счастливым вопреки всем и вся!"

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