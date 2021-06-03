Українська співачка Оля Полякова показала розкішний будинок, в якому відпочиває з дітьми

У зірки є власний заміський будинок, який вона часто показує шанувальникам.

Як можна помітити, веранда виконана в світлих тонах, а простір створюють панорамні вікна, за якими видніється озеро і дерева. Також тут присутній камін, який виконавиця часто показує у себе в відео.

За словами Полякової, цей будинок, де вона відпочиває від городсткой суєти, вважається місцем її сили.

У своїх свіжих відео зірка не стала показувати себе, але акцентувала увагу на тому, як відпочиває за столів, засвітивши тільки ноги. Також Ольга показала барвистий захід, який можна добре розглянути крізь ті ж вікна, якими так задоволена зірка.

Відзначимо, на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram зірка, сидячи на акуратному кріслі в білому костюмі, теж похвалилася ремонтом.

Примітно, що далеко не всі користувачі позитивно відреагували на пост зірки, деякі розкритикували Олю за її ставлення до прибирання і спробували засудити за недбалий вигляд:

"Чудова зона для відпочинку!!!; Кому шо... Кому вікна...Кому костюм...а кому "листя не загребленне за вікном"....🤣 🤣 🤣 ; Мабуть не погано компанія проплатили рекламу.....; а листя важко було загребти, ох і господиня...; головне, щоб дах не текла (((; Круто ❤️; Шикарно! Супер!🔥 👏 ; Одна реклама; мені дуже подобається, вид Прекрасний!» - написали в мережі.

Нагадавши, Полякова зізналася, які проблеми в школі у її дочки Маші: "Ну, не буде вона...".

Як повідомляла Politeka, 16-річна дочка Олі Полякової показала, як подруга відтіснила її на задній план: "віє вайбом Måneskin".

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