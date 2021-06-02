Відома українська співачка Мішель Андраде, яку продюсує Потап, підкорила зовнішністю

Мішель Андраде з кожним днем набирає популярність, тому часто стає гостею і ведучою різних шоу, пише Politeka.net. Так, нещодавно зірка стала ведучою програми "Орел і Решка" в новому сезоні "Земляни".

Про це повідомили в офіційній групі шоу, підкріпивши яскравими знімками. На фото Мішель позувала в білосніжній сукні, яка красиво розвіювалася від кожного руху. Завдяки довжині оголилися стрункі ніжки в чобітках. Артистка посміхалася, дивлячись в камеру.

У пості поділилися радісною звісткою про те, що Андраде разом з колегами провели зйомки в Грузії.

""Земляни" приїхали до Грузії розвіювати стереотипи про людей і знайомитися зі справжньою грузинською душею! Хто вже бував у Грузії, які міфи для вас зруйнувалися, а які підтвердилися?",- поцікавилися автори поста.

А на своїй сторінці в Instagram Мішель також постала в цій сукні. Публікація всього за годину зібрала понад 5000 лайків і багато коментарів.

"Ти сама знаєш відповідь на всі ці питаннячка", "Ору 😂 це ж обкладинка ххл, як ти і хотіла"," блін, мені дуже подобається", " Вау!❤ ️ ❤ ️ ❤ ️ ", "Мила посмішка", "Утіііі😍 😍", "бо на двох фотографіях зачаровуєш ти 😍 то обидві💚 💙 🍒", " і перша і друга. Мішель дуже мила дівчина. Чекаю випуски Орел і Решка з її участю. Кирило теж класний☺❤️", - написали користувачі мережі.

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