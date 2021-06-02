Анна Саліванчук, яка знайшлася після свого "зникнення", поділилася з публікою важливими новинами

35-річна актриса та дружина продюсера "Квартал 95" Олександра Божкова опублікувала свіжі "сторіз" в Instagram, на яких розповіла, як себе почуває після операції на хребті, та показала свою шию зі шрамом, передає Politeka.net.

Нагадаємо, цієї весни Саліванчук знадобилося термінове хірургічне втручання, так як у неї утворилася шийна грижа. Дівчина страждала від сильниго болю, їй не можна було піднімати нічого важче 1 кг, в тому числі маленького сина, якому немає ще й рочку.

Анна активно вела свій мікроблог в Instagram, розповідаючи як проходить реабілітація після операції, коли раптово зникла. З'явившись майже через місяць, актриса розповіла, що її сторінку несподівано заблокували. Втомившись чекати, коли її фотоблог "звільнять", дівчина створила запасний аккаунт і повернулася до лав інстаграмерів.

"Я ж зовсім забула вам розповісти, як я себе почуваю після операції... Ми ж місяць не бачилися. У мене все відмінно! Я кручу, верчу, здивувати хочу!,- радісно повідомила Саліванчук, показавши, як тепер виглядає її шия - шраму майже не видно. - Загалом, відчуваю себе чудово, я дуже рада, що зробила операцію, тому що тепер можу піднімати свого Микиту (молодшого сина, - ред.) і кайфувати від життя по повній".

До цього ми розповідали, як дружина продюсера "Квартал 95" зі сльозами на очах звернулася до українців, налякавши червоним шрамом: "Сумували за мною? Пишите, де я пропала після вчорашнього плачу... Вибачте, будь ласка, що я показала вам вчора свою таку емоцію... Але, щоб ви знали, всі актори, всі блогери - вони теж люди, у них теж буває біда...".

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