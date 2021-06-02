"Холостячка" Ксенія Мішина застала зненацька свого обранця Олександра Еллерта розмовами про весілля

Як відомо, парочка стала жити разом практично відразу після фіналу "Холостячки", а це вже більше півроку. За цей час 31-річна актриса встигла пару раз посваритися й помиритися зі своїм 34-річним коханим, з'їздити з ним на Мальдіви, а також образитися, що він не робить їй пропозицію.

Зокрема, останній момент якраз і відобразив Еллерт, поділившись кадрами в "сторіз" у себе в Instagram, передає Politeka.net.

Олександр, крім того, що є сценаристом "Квартал 95", ще підробляє ведучим заходів, включаючи весілля. По дорозі на одне з таких у нього стався кумедний діалог з Мішиною.

"Пише мені наречена, у якої сьогодні весілля, аудіоповідомлення, що вони їдуть в РАГС і застрягли в пробці, подивіться на реакцію: "Звичайно, у них весілля..." Вже одружилися, так? Вже розписалися, так?..", - Еллерт перевів камеру на ображену "Холостячку".

"Ти сьогодні хочеш весілля?", - не витримав він.

"Так", - Ксенія застала хлопця зненацька.

"Але я сьогодні зайнятий, у мене сьогодні весілля...", - почав було виправдовуватися Еллерт.

"Ну, звичайно! Ти кожен день зайнятий...", - з ноткою невдоволення заявила Мішина.

"А коли ти хочеш?",- запитав Олександр і, почувши у відповідь "сьогодні", відразу запропонував, - "А можна в інший день?".

"Завтра", - відповіла Ксенія.

"Завтра я в Дніпро їду", - знову хлопець потрапив у халепу.

"А, зрозуміло!", - вигукнула дівчина.

"Як одружитися хочеться, уявляєте?", - засмівся Еллерт, змусивши-таки кохану теж посміхнутися.

Нещодавно Еллерт поділився кумедним постом, в якому злегка натякнув, що, можливо, в наступному році вони з Мішиною одружаться. Шоумен, будучи ведучим на весіллі, зацікавився цінами на святкові декорації. Користувачі засипали його питаннями про весілля.

Нагадаємо, Еллерт проговорився про довгоочікуване весілля з Мішиною, коли торжество: "Давайте, паліть!"