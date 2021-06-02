Відомий український продюсер Юрій Нікітін розповів про шлюб і робочі стосунки зі співачкою Іриною Білик

Як повідомляє Politeka.net, відомий український продюсер Юрій Нікітін в інтерв'ю в програмі "В гостях у Гордона" розповів про свій шлюб і роботу з Іриною Білик. За його словами, вперше вони зі співачкою зустрілися і познайомилися на фестивалі у Вінниці, вона йому відразу сподобалася, але спочатку як людина, а потім вже як жінка.

Потім були зустрічі в Києві - виявилося, що сестра Юрія оселилася в тому ж будинку і під'їзді, де жила Білик з батьками, так що він частенько до неї заходив. А потім закохався в неї.

"Ми жили досить довго, сім чи вісім років. Найпоширеніший питання, яке задають продюсерам – це важко або легко жити і працювати з коханою людиною. Це і легко і важко. Легко - тому що ти все контролюєш, ти легко можеш управляти артистом, процесами. З цієї точки зору - це досить просто", - зазначив Нікітін.

Що стосується мінусів, то тут продюсер заговорив про переплетення особистих і професійних відносин. "Ти весь час на роботі, у тебе немає можливості відпочити, відволіктися, переключитися. І це напевно найбільший мінус. І ще один мінус, то що ти не завжди можеш з холодною головою підійти до оцінки ситуації, до оцінки проекту. Тобто, ти весь час сприймаєш проект крізь призму цього людського, особистого", - поділився продюсер.

Треба сказати, що він дуже тепло відгукується про Ірину Білик, він називає її дуже хорошим, щедрим і душевним людиною, а також зазначив, що вона дуже смачно готувала.

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