Відома співачка Тіна Кароль у білому домашньому вбранні в постільній фотосесії підкорює ніжністю

Ставши рекламним представником ще одного бренду, Кароль влаштувала тематичну фотосесію в ліжку на білосніжних простирадлах і в такому ж світлому костюмі. Підкреслити свою фігуру Тіна вирішила лаконічним луком, який добре підкреслив її форми.

На знімку зірка злегка посміхалася і дивилася в сторону від об'єктива, роблячи акцент саме на своєму оточенні. Таким чином Кароль змогла не тільки хвалитися фігурою на білому тлі, але і продемонструвати природну красу. Розпущені локони і ледь помітний блиск для губ зробили лук Тіни більш кокетливим.

Як правило, в образах Кароль залишається один пікантний акцент, раніше схожий образ Тіни підкреслив тонку талію зірки. І хоча Кароль не показує, як інші зірки, як потіє в спортзалі, вона не раз помічала, що також періодично сидить на дієтах, а ось займається спортом регулярно.

У білій сукні з вирізами з боків під ребрами Тіна спокусливо прогнулася, звертаючи увагу також і на стрункі ноги. Не обійшлося і без коментарів про схуднення.

"Прямо в мій день народження пост з'явився; в тобі все зводить мене з розуму; найкрасивіша, а вона хороша дуже; Незаконно бути такою красивою; просто вау!; Ваууууууууу, яка красуня; зводиш мене з розуму, красиво...; Ух яка Грація; абалдеть не встати; а схудла то як... Жах... Їж більше; убила наповал".

Нагадавши, Тіна Кароль поділилася рецептом оригінальної паски без випічки:"вийде у кожної господині".

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