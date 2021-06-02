Актриса Ксенія Мішина показала кадри зі зйомок в гостросюжетному детективному серіалі хорватсько-українського виробництва

Як повідомляє Politeka.net, відома українська актриса Ксенія Мішина, яка знайшла своє кохання в проекті "Холостячка", часто радує публіку яскравими публікаціями в своєму Instagram. Кілька місяців зірка бере участь у зйомках гостросюжетного україно-хорватського серіалу "Зломовчання", так що час від часу розповідає шанувальникам у своєму мікроблозі про зйомки і показує знімки зі знімального майданчика.

Так, цього разу Ксенія показала кілька кадрів зі зйомок і закулісся, а також поділилася своїми враженнями від участі в цьому кінопроекті. На знімках актрису можна побачити з колегами по цеху, серед яких відомий український актор Віктор Сарайкін. Також є знімок, на якому зображена вся велика знімальна група "Зломовчання".

У підписі до фотографій Мішина розповіла про процес зйомок і про те, як створюється потрібна атмосфера на знімальному майданчику. "Трапляється якась хімія на майданчику між смислами, людьми, декораціями, сюжетами і реальними життями тих, хто грає. Отже, ця хімія, ця взаємодія - це і є життя. Коли створюєш історію, настрій, коли твоє завдання передати стан, потрібно його відчути. Все це ми робимо про людей. Це особливий вид зближення, проникнення в творчість, але я думаю так відбувається у всіх усвідомлених робочих взаєминах, погодьтеся?!",- поділилася актриса.

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