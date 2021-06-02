Відомий репер і продюсер Потап (Олексій Потапенко) розповів фанатам важливу новину

Артист щільно займається творчістю і приготував справжній подарунок для своїх шанувальників, передає Politeka.net. Зазначимо, репер не зупиняється на досягнутому і завжди розвивається, тому дивує.

У новому пості в Instagram Потап розмістив фото, на якому відвів погляд убік. Артист позував в машині, надівши кепку і куртку.

"Той погляд, коли завтра альбом і прем'єра найнезвичайнішої композиції в житті", - написав репер.

За три години публікація зібрала понад 3000 лайків і багато коментарів.

"той погляд, коли завтра ЄДІ з російської 😶", "той погляд, коли завтра останній дзвінок в житті)

Випускаюся зі школки)", " найнезвичайнішої?🤔 ", "Вам всіх благ і чергових перемог, головне здоров'я", "успіху вам ❤️ чекаємо з нетерпінням", "Невже це буде шансон?) ", "Те почуття коли усвідомив, що школа скінчилася. Але попереду іспити", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Потап з ранніх років мріяв про сцену. Великий успіх до артиста прийшов після створення дуету "Потап і Настя" , пісні якого грали в буквальному сенсі звідусіль.

Після розпаду дуету артисти продовжили сольні кар'єри. Потап продовжив опікати Настю, яка виступає під ім'ям NK, як продюсер і пише для неї пісні, а сам взяв собі новий сценічний псевдонім ПТП.

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