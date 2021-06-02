Популярна співачка Наташа Могилевська набрала зайві кілограми, а щоб їх скинути уклала парі

Зірка схильна до повноти й кілька разів набирала і скидала зайві кілограми, передає Politeka.net. Цього разу в процес свого схуднення артистка вирішила залучити зіркового тренера Аніту Луценко.

Днями артистка побилася об заклад з тренером про те, що скине чотири кілограми до 26 червня. Співачка пообіцяла, що поголиться на лисо, якщо програє парі.

Яке ж було здивування шанувальників, коли артистка, не чекаючи терміну, показалася лисою. Відповідне фото з'явилося в Instagram.

"Аніта @anitasporty, все я здалася! Вирішила відразу все зробити, щоб не чекати 26 червня", - написала Могилевська.

Неозброєним поглядом видно, що виконавиця відфотошопила кадр, мабуть, таким чином вирішивши пожартувати.

Публікація швидко зібрала понад 5000 лайків і багато коментарів:

"Побачила фото, серце стиснулося - подумала, що у вас онкологія. Так собі жарт, якщо що - на своєму досвіді знаю, що таке втратити волосся. Здоров'я вам і нормального почуття гумору", " Супер!!!! Красиво,! Будете з Ямою на одній хвилі!", "Алексевночка!Ми з тобою!Будеш ще краше 30 жовтня😂😂😍😍😍😍😍😍", "погарячкували....думаю Наташа не здасться!!!!", "Не може бути😂 хоча дуже красива форма голови і з нею можна все", "Вам не личить лисою😂 😂 😂 😂", "та ні, Наташа ви боєць, ви переможете. Хоча....красу нічим не зіпсуєш, навіть відсутністю волосся".

Нагадаємо, що Могилевська, не стримавши емоцій, розплакалася за лаштунками премії "Українська Пісня року": "не знімайте".

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