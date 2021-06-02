Популярна співачка Наташа Могилевська набрала зайві кілограми, а щоб їх скинути уклала парі
Зірка схильна до повноти й кілька разів набирала і скидала зайві кілограми, передає Politeka.net. Цього разу в процес свого схуднення артистка вирішила залучити зіркового тренера Аніту Луценко.
Днями артистка побилася об заклад з тренером про те, що скине чотири кілограми до 26 червня. Співачка пообіцяла, що поголиться на лисо, якщо програє парі.
Яке ж було здивування шанувальників, коли артистка, не чекаючи терміну, показалася лисою. Відповідне фото з'явилося в Instagram.
"Аніта @anitasporty, все я здалася! Вирішила відразу все зробити, щоб не чекати 26 червня", - написала Могилевська.
Аллу Пугачову зняли в обіймах довговолосого коханця, фото вже в Мережі: "Дві зірки"
Астаф'єва в майже невидимому бікіні блиснула фігурою після масажу: "Афродіта нашого часу"
Міла Нітіч розкрила, чому насправді Тіна Кароль покинула "Голос країни": "Вона це розуміє"
Бездиханних дітей дістали з моря: у Бердянську лікарі рятують малюків
Юна фаворитка Олега Винника підкорила пляжним фото з коханим: "Без зайвих слів"
Неозброєним поглядом видно, що виконавиця відфотошопила кадр, мабуть, таким чином вирішивши пожартувати.
Публікація швидко зібрала понад 5000 лайків і багато коментарів:
"Побачила фото, серце стиснулося - подумала, що у вас онкологія. Так собі жарт, якщо що - на своєму досвіді знаю, що таке втратити волосся. Здоров'я вам і нормального почуття гумору", " Супер!!!! Красиво,! Будете з Ямою на одній хвилі!", "Алексевночка!Ми з тобою!Будеш ще краше 30 жовтня😂😂😍😍😍😍😍😍", "погарячкували....думаю Наташа не здасться!!!!", "Не може бути😂 хоча дуже красива форма голови і з нею можна все", "Вам не личить лисою😂 😂 😂 😂", "та ні, Наташа ви боєць, ви переможете. Хоча....красу нічим не зіпсуєш, навіть відсутністю волосся".
Нагадаємо, що Могилевська, не стримавши емоцій, розплакалася за лаштунками премії "Українська Пісня року": "не знімайте".
А ще Politeka писала, що Аніта Луценко уклала парі з розповнілою Могилевською: "у разі провалу Наташа..."
Також Politeka повідомляла, що Могилевська розкрила несподівану правду про своє походження: "завжди соромилася...".