Переможниця "Холостяк 11" Анна Богдан вирішила віддячити Михайлові Заливако за незвичайний подарунок у фіналі та піднесла йому несподіваний презент

Як відомо, герой 11 сезону "Холостяк" Заливако та його обраниця прийняли рішення жити разом через тиждень після закінчення проєкту. Парочка з'явилася разом на пост-шоу, довівши щирість своїх почуттів. Вони продовжують це робити в своїх постах в Instagram, виставляючи відносини на загальний огляд.

Зокрема, нещодавно Анна виставила миле фото, де вони з Михайлом тримаються за руки. У обох на зап'ястях годинники, але головний акцент на шикарному аксесуарі Заливако, передає Politeka.net. У підписі дівчина розповіла, чому подарувала коханому наручний годинник.

"❤️ Пам'ятаєте найоригінальніший Мішин подарунок? У ніч фіналу проєкту і останньої церемонії троянд, він подарував мені каблучку і... кросівки😅 тому що дбав і хотів, щоб мені було зручно. І цей жест був безууумно приємний, і напевно, один з найбільш пам'ятних в моєму житті <...> Сьогодні його чекав сюрприз❤️ мені здається що годинник - це один з кращих категорій подарунків чоловікові: стильно, елегантно, красиво (до того ж і на фотках лав сторі виглядають ефектно😅)", - повідомила Богдан.

Користувачі з ентузіазмом кинулися обговорювати. Багато хто відразу звернув увагу дівчини на те, що цей подарунок, згідно з прикметою, може означати швидке розставання. Таким чином, Анна, мовляв, замість того, щоб зробити людині приємно, просто зганьбилася. Обраниця "Холостяка" скептично поставилася до зауважень шанувальників.

"Годинник дарувати - до розставання😢 - якщо вірити прикметам, треба було б Міші обличчя смайликом закрити. Щоб не наврочили 😂 😅 - ситуація з життя - люди звикли перекладати відповідальність на когось або щось. Не думаю що причина саме в годиннику

"Годиник...не можна ...дарувати коханим )"

"А як же "щастя любить тишу"???"

"Годинник дарують до розставання.......🤣"

"Аня, окремий респект за адекватне мислення без мракобісся, віри в прикмети і правило не брати на рекламу ворожок, тарологів та іншу дичину ❤️ - та коментарі почитайте😅 навіщо платити ворожкам, якщо кожен третій знає про мене більше ніж я сама 😂"

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