Победительница "Холостяк 11" Анна Богдан решила отблагодарить Михаила Заливако за необычный подарок в финале и преподнесла ему неожиданный презент

Как известно, герой 11 сезона "Холостяк" Заливако и его избранница приняли решение жить вместе через неделю после окончания проекта. Парочка появилась вместе на пост-шоу, доказав искренность своих чувств. Они продолжают это делать в своих постах в Инстаграм, выставляя отношения на всеобщее обозрение.

В частности, недавно Анна выставила милое фото, где они с Михаилом держатся за руки. У обоих на запястьях часы, но главный акцент на шикарном аксессуаре Заливако, передает Politeka.net. В подписи девушка рассказала, почему подарила любимому наручные часы.

"❤️ Помните самый оригинальный Мишин подарок? В ночь финала проекта и последней церемонии роз, он подарил мне кольцо и... кроссовки😅 Потому что заботился и хотел, чтобы мне было удобно. И этот жест был безууумно приятный, и наверное, один из самых запоминающихся в моей жизни <...> Сегодня его ждал сюрприз❤️ Мне кажется что часы - это один из лучших категорий подарков мужчине: стильно, элегантно, красиво (к тому же и на фотках лав стори выглядят эффектно😅)", - сообщила Богдан.

Пользователи с энтузиазмом кинулись обсуждать. Многие сразу обратили внимание девушки на то, что этот подарок, согласно примете, может означать скорое расставание. Таким образом, Анна, мол, вместо того, чтобы сделать человеку приятно, попросту опозорилась. Избранница "Холостяка" скептически отнеслась к замечаниям поклонников.

"Часы дарить - к расставанию😢 - если верить приметам, надо было бы Мише лицо смайликом закрыть. Чтобы не сглазили 😂😅 - ситуация из жизни - люди привыкли перекладывать ответственность на кого-то или что-то. Не думаю что причина именно в часах

"Часы ...нельзя ...дарить любимым )"

"А как же «счастье любит тишину»???"

"Часы дарят к расставанию.......🤣"

"Аня, отдельный респект за адекватное мышление без мракобесия, веры в приметы и правило не брать на рекламу гадалок, тарологов и прочую дичь ❤️ - та комментарии почитайте😅 зачем платить гадалкам, если каждый третий знает о мне больше чем я сама 😂"

Напомним, что "Холостяк" Заливако обеспокоил печальным видом рядом с Анной Богдан: "Ей дедушку надо богатого..."

Также Politeka сообщала, что Анна Богдан засветила интерьер квартиры, в которой живет с Заливако после "Холостяка": "Сказать честно..."