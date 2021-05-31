Победительница "Холостяка-11", героем которого был бизнесмен Михаил Заливако, Анна Богдан, засветила квартиру где живет с возлюбленным

После окончания шоу пара продолжила строить отношения, проживая вместе, пишет Politeka.net. Сейчас Анна часто публикует совместные кадры, а также в сторис опубликовала кадры их с Михаилом "гнездышка".

Так, красотка сняла часть интерьера с серой мебелью и бежевым паласом. Заметен длинный стол, мягкие стулья и диван.

На фоне можно увидеть букеты из разных цветов.

Звезда показа кошку Заливако по кличке Бублик. Та прыгнула на диван, а позже и на колени Анны.

Также на одном из других кадров Анна позировала вместе Михаилом возле длинного зеркала, а позади стоял комод.

Судя по сообщению, Богдан и Заливако стали жить вместе сразу после окончания съемок проекта, три месяца назад.

По словам Анны, им приходилось скрывать свои отношения, пока на экране не был показан финальный эпизод. Поэтому паре нельзя было никуда выходить. Дома влюбленные общались, смотрели фильмы и узнавали другу друга.

"Сказать честно, мы очень сблизились", - поделилась участница проекта.

Отметим, Анна Богдан - жена экс-главы Офиса президента Андрея Богдана. Девушка рассказала, что получила предложение руки и сердца от политика спустя три месяца их знакомства. Анна сразу ответила согласием.

Брак пары продлился недолго - в 2019 году они расстались. Причиной, вероятно, послужила ревность Андрея Богдана, о которой победительница "Холостяка" упоминала.

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