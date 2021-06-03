Зірка показала, як у неї добре

Популярна українська співачка Тіна Кароль показала свій будинок

Артистка стала хедлайнером фестивалю Atlas Weekend, передає Politeka.net. Це не дивно, адже Тіна користується великою популярністю, а її фан-базу вважають найбільшою в Україні.

Напередодні заходу артистка відповіла на різні питання, запросивши журналістів до себе додому. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки) Співачка засвітила інтер'єри, провівши невелику екскурсію.

До слова співачка живе за містом у 3-поверховому котеджі з лаунж-зоною, спортзалом, садом і городом. У побуті Тіна обожнює чистоту, колекціонує пам'ятні речі і не проти експериментувати з інтер'єром.

В її будинку переважають світлі тони. Зокрема, у кухні і ванній.

На відео красуня зізналася, що хотіла б добре готувати.

Співачка показала свою гардеробну кімнату. Зірка дістала костюм, який любить зараз носити.

"Костюм ніби з латочок зібраний, і відчуваю себе по-домашньому", - розповіла артистка.

Також Кароль засвітила дошку, на якій залишає послання синові, Веніаміну, що знаходиться на навчанні в Англії.

Відео на Ютуб подивилися вже більше 10 тисяч користувачів мережі.

"Таке затишне відео, Тіна така на домашньому! Классс! Ось тут Тіна справжня, кому не подобається-ну вона ж не повинна відповідати вашим очікуванням, це її характер, її звички, її стиль спілкування, її будинок - все по - чесному. Спасибі що відкрилися нам більше! Лав лав", - написав один з шанувальників.

Нагадаємо, Тіна Кароль поділилася рецептом оригінальної паски без випічки:"вийде у кожної господині".

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