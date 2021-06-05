Співачка Оля Полякова показала, в якому мальовничому місці розташований її заміський будинок

Маєток 37-річної співачки знаходиться в селі Старе на Київщині. Розташоване воно на півострові, і з одного боку оточене лісом, а з іншого - Дніпром. Його розмах вражає, на величезній території розташовані особняк, басейн, стайня, ферма з кізочками і навіть город, де співачка вирощує фрукти і овочі.

Сам будинок виконаний з дерева фінського бруса. Під час локдауну, коли багато артистів залишилися без роботи, а значить у них з'явилося багато вільного часу, Оля встигла втілити в життя свою мрію. Вона в два рази розширила особняк, добудувавши апартаменти на два поверхи і три кімнати з персональним входом для своєї мами.

Крім того, співачка нещодавно спорудила на березі терасу з панорамними вікнами. Всередині зона відпочинку декорована в світлих тонах, є місце для застілля і для посиденьок біля каміна. Родзинки декору-підвісне плетене крісло-гойдалка у вигляді кокона і вінтажна кована люстра.

Також на території є власний вихід до води з причалом для яхт і катерів, власна банька і великий відкритий басейн. У дворі артистка облаштувала стійло, де мешкає поголів'я з трьох десятків кізок і є коні. З козячого молока Оля виготовляє масло і сири. А ще вона займається теплицею, де у неї ростуть салат, полуниця і огірки.

У нових "сторіз", якими Полякова поділилася у себе Instagram, зірка засвітила хороми з яхти, на якій поверталася додому, передає Politeka.net. Оля почала знімати задовго до того, як на горизонті з'явився її Пірс, хвалячись мальовничими видами навколо.

"Моцарелла", - з теплом промовила вона, підпливаючи до свого маєтку.

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