Солістка групи Go_A Катя Павленко приголомшила несподіваним зізнанням

Як відомо, Go_A зайняли п'яте місце на "Євробаченні 2021", здивувавши своїм успіхом не тільки співвітчизників, але навіть самих переможців конкурсу. Під українські мотиви, що звучали зі сцени, танцювали всі, включаючи інших учасників. Більш того, "Shum" потрапила в популярний світовий щотижневий чарт Billboard. А це вперше, коли в нього потрапляє україномовна пісня.

Павленко дала відверте інтерв'ю Яніні Соколовій в програмі "Рандеву", розповівши про те, як їх з музикантами зустрічали на батьківщині та від якої близької людини вокалістка так і не дочекалася привітань з трімуфом. Відповідне відео опубліковано на YouTubе, передає Politeka.net.

До "Євробачення" Катя прожила п'ять років у містечку Березань на Київщині, де працювала в місцевому Будинку культури. Дівчина розповіла, що навчалася в Києві, але потім доля занесла її в провінцію, а вона була рада будь-якому досвіду. Повернувшись в Україну з Роттердама, її приїхали зустрічати колеги і друзі аж з Березані, а ось рідна мати ніяк не відреагувала на її успіх.

"Мер міста Березань навіть приїхав мене зустрічати в аеропорт. Березанська громада, з прапорами, у вінках, з піснями. Було дуже приємно... Ну я зідзвонювалася з мамою, але ми на цю тему не говорили. Мені здається, вона не усвідомлює цього... Вона мене запитала, коли я повертаюся на роботу в Березань", - приголомшила Катя.

При цьому мама дівчини, як виявилося, теж має талант до співу.

"У мене бабуся класно співала, прабабуся... мама співала теж в ансамблі. Я застала той момент, коли вони збиралися разом і співали в чотири голоси пісні, я постійно з ними була...", - ділилася солістка Go_A.

Нагадаємо, що солістка go_a повідомила про проблему під час прямого ефіру Євробачення.

Як повідомляла Politeka, українці go_a порвали зал "Євробачення", кадри і подробиці тріумфу: "Європа коронувала свою королеву"

Також Politeka писала, що солістка go_a показала, що діється за лаштунками "Євробачення" перед півфіналом.