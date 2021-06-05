Солистка группы Go_A Катя Павленко ошеломила неожиданным признанием

Как известно, Go_A заняли пятое место на "Евровидении 2021", удивив своим успехом не только соотечественников, но даже самих победителей конкурса. Под украинские мотивы, звучавшие со сцены, плясали все, включая других участников. Более того, "Shum" попала в популярный мировой еженедельный чарт Billboard. А это впервые, когда в него попадает украиноязычная песня.

Павленко дала откровенное интервью Янине Соколовой в программе "Рандеву", рассказав о том, как их с музыкантами встречали на родине и от какого близкого человека вокалистка так и не дождалась поздравлений с триумфом. Соотвествующее видео опубликовано на YouTubе, передает Politeka.net.

До "Евровидения" Катя прожила пять лет в городке Березань на Киевщине, где работала в местном Доме культуры. Девушка рассказала, что училась в Киеве, но затем судьба занесла ее в провинцию, а она была рада любому опыту. Вернувшись в Украину из Роттердама, ее приехали встречать коллеги и друзья аж из Березани, а вот родная мать никак не отреагировала на ее успех.

"Мэр города Березань даже приехал меня встречать в аэропорт. Березанская община, с флагами, в венках, с песнями. Было очень приятно... Ну я созванивалась с мамой, но мы на эту тему не говорили. Мне кажется, она не осознает этого... Она меня спросила, когда я возвращаюсь на работу в Березань", - ошеломила Катя.

При этом мама девушки, как оказалось, тоже имеет талант к пению.

"У меня бабушка классно пела, прабабушка... мама пела тоже в ансамбле. Я застала тот момент, когда они собирались вместе и пели в четыре голоса песни, я постоянно с ними была...", - делилась солистка Go_A.

Напомним, что солистка Go_A сообщила о проблеме во время прямого эфира Евровидения.

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Также Politeka писала, что солистка Go_A показала, что творится за кулисами "Евровидения" перед полуфиналом.