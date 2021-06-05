Дочка відомого українського продюсера Олексія Потапенка (Потапа) Наташа Горова показала, як приводить себе у форму
Дівчина у своєму Instagram показує, як тренується, щоб привести себе у форму, пише Politeka.net. Наташа вправляється, в неї вимальовуються рельєфи, яким можна позаздрити.
На нових кадрах у сторіс блогерка, у якої в Instagram 30,5 тисяч підписників, записала, як тренується. Вона присідала і віджималася.
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"Розминку перед пробіжкою зробила. 15 присідань, 15 присідань з вистрибуваннями, 15 берпі. Можна вже не бігти", - написала Горова, але все ж пробігла чотири кілометри.
Пізніше падчерка Потапа опублікувала архівне фото, зроблене на Мальдівах у 2019 році. Красуня постала в червоному бікіні, підставивши пружні форми сонцю. Видно, в якій прекрасній формі дівчина, яка вирішила не зупинятися на досягнутому.
На інших кадрах, зроблених нещодавно - Горова влаштувала екстрім на серфі.
"Я скоро повернуся... Уіііі", - написала вона.
Кадри не зібрали багато лайків і коментарів у відкритому доступі, адже в сторіс немає такої можливості.
Нагадаємо, український репер Потап одружився у 2000 році на Ірині Горовій, у якої від попередніх відносин вже була дочка, Наташа. Артист виховував дівчинку, як рідну.
Після розставання з Іриною у всіх залишилися дружні стосунки.
"Ми родичі не по крові, а родичі по любові. Я радію її успіхам", - поділився Потап про Наташу Горову в одному з інтерв'ю.
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