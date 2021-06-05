Дочка відомого українського продюсера Олексія Потапенка (Потапа) Наташа Горова показала, як приводить себе у форму

Дівчина у своєму Instagram показує, як тренується, щоб привести себе у форму, пише Politeka.net. Наташа вправляється, в неї вимальовуються рельєфи, яким можна позаздрити.

На нових кадрах у сторіс блогерка, у якої в Instagram 30,5 тисяч підписників, записала, як тренується. Вона присідала і віджималася.

"Розминку перед пробіжкою зробила. 15 присідань, 15 присідань з вистрибуваннями, 15 берпі. Можна вже не бігти", - написала Горова, але все ж пробігла чотири кілометри.

Пізніше падчерка Потапа опублікувала архівне фото, зроблене на Мальдівах у 2019 році. Красуня постала в червоному бікіні, підставивши пружні форми сонцю. Видно, в якій прекрасній формі дівчина, яка вирішила не зупинятися на досягнутому.

На інших кадрах, зроблених нещодавно - Горова влаштувала екстрім на серфі.

"Я скоро повернуся... Уіііі", - написала вона.

Кадри не зібрали багато лайків і коментарів у відкритому доступі, адже в сторіс немає такої можливості.

Нагадаємо, український репер Потап одружився у 2000 році на Ірині Горовій, у якої від попередніх відносин вже була дочка, Наташа. Артист виховував дівчинку, як рідну.

Після розставання з Іриною у всіх залишилися дружні стосунки.

"Ми родичі не по крові, а родичі по любові. Я радію її успіхам", - поділився Потап про Наташу Горову в одному з інтерв'ю.

Нагадаємо, прийомна дочка Потапа потрясла новим одкровенням: "дзвонили і бажали смерті"

А ще Politeka писала, що прийомна дочка Потапа нарешті показала любов всього свого життя

Також Politeka повідомляла, що прийомна дочка Потапа поділилася своїм болем, втратила близьку людину