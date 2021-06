Відома співачка Тіна Кароль у спортивному костюмі і без косметики показала, як готується до виступу

Не так давно в мережі з'явилася інформація, що співачка Тіна Кароль стала в цьому році хедлайнером фестивалю Atlas Weekend. Тому тепер зірка заявила про активну підготовку до масштабного супер-шоу.

Відео з роботи Кароль зі своєю командою з'явилося на фан-сторінці в Instagram «Фантіни».

Першим кроком став кастинг танцюристів. Він став наймасштабнішим за останні два карантинних роки. Близько 400 людей прийшли боротися за можливість вийти з поп-дівою на одну сцену.

"Хореографи-постановники шоу Дмитро Жук і Марина Кущева відбирали танцюристів у п'ять етапів, до моменту поки не залишилося всього 8 осіб "the best of the best". Тіна Кароль також брала участь у відборі танцюристів і стала свідком народження нових талантів. Попереду новий виклик-початок репетицій " - йдеться в повідомленні групи.

Зірка брала активну участь в роботі, що помітили шанувальники:

"Ось це підхід! 👍 Як завжди ідейно і надихаюче!; Наша натхненниця, наш промінчик сонечко.❤ ️ ; прекрасна і натуральна Тіна☺; Думаю, що Тіна і Діма підготують, щось захоплююче. Хочеться щоб Тіна і Діма теж станцювали на концертах; це буде бомба🔥 😍».

