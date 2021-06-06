Известная певица Тина Кароль в спортивном костюме и без косметики показала, как готовится к выступлению
Не так давно в сети появилась информация, что певица Тина Кароль стала в этом году хедлайнером фестиваля Atlas Weekend. Поэтому теперь звезда заявила об активной подготовке к масштабному супер-шоу.
Видео с работы Кароль со своей командой появилось на фан-странице в Инстаграм «ФанТины».
Первым шагом стал кастинг танцоров. Он стал самым масштабным за последние два карантинных года. Около 400 человек пришли бороться за возможность выйти с поп-дивой на одну сцену.
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«Хореографы-постановщики шоу Дмитрий Жук и Марина Кущева отбирали танцоров в пять этапов, до момента пока не осталось всего 8 человек «the best of the best”. Тина Кароль также участвовала в отборе танцоров и стала свидетелем рождения новых талантов. Впереди новый вызов - начало репетиций» - говорится в сообщении группы.
Звезда активно участвовала в работе, что подметили поклонники:
«Вот это подход! 👍 Как всегда идейно и вдохновляюще!; Наша вдохновительница, наш лучик солнышко.❤️; прекрасная и натуральная Тина👏; Тина, поберегись! Будет жарко; Думаю , что Тина и Дима подготовят , что то захватывающее. Хочется чтоб Тина и Дима тоже станцевали на концертах; это будет бомба 🔥😍».
Напомним, став рекламным представителем еще одного бренда, Кароль устроила тематическую фотосессию в постели на белоснежных простынях и в таком же светлом костюме. Подчеркнуть свою фигуру Тина решила лаконичным луком, который хорошо подчеркнул ее формы.
На снимке звезда слегка улыбалась и смотрела в сторону от объектива, делая акцент именно на своем окружении. Таким образом Кароль смогла не только хвастнуть фигурой на белом фоне, но и продемонстрировать естественную красоту. Распущенные локоны и едва заметный блеск для губ сделали лук Тины более кокетливым.
Напомним, Тина Кароль поделилась рецептом оригинальной паски без выпечки: "получится у каждой хозяйки".
Как сообщала Politeka, Кароль призналась, кому принадлежит ее сердце, и это не Балан: "Люблю его безумно".
Также Politeka писала, Тина Кароль закатила сцену ревности известному ведущему: "Кто здесь была до меня?".