Известная певица Тина Кароль в спортивном костюме и без косметики показала, как готовится к выступлению

Не так давно в сети появилась информация, что певица Тина Кароль стала в этом году хедлайнером фестиваля Atlas Weekend. Поэтому теперь звезда заявила об активной подготовке к масштабному супер-шоу.

Видео с работы Кароль со своей командой появилось на фан-странице в Инстаграм «ФанТины».

Первым шагом стал кастинг танцоров. Он стал самым масштабным за последние два карантинных года. Около 400 человек пришли бороться за возможность выйти с поп-дивой на одну сцену.

«Хореографы-постановщики шоу Дмитрий Жук и Марина Кущева отбирали танцоров в пять этапов, до момента пока не осталось всего 8 человек «the best of the best”. Тина Кароль также участвовала в отборе танцоров и стала свидетелем рождения новых талантов. Впереди новый вызов - начало репетиций» - говорится в сообщении группы.

Звезда активно участвовала в работе, что подметили поклонники:

«Вот это подход! 👍 Как всегда идейно и вдохновляюще!; Наша вдохновительница, наш лучик солнышко.❤️; прекрасная и натуральная Тина👏; Тина, поберегись! Будет жарко; Думаю , что Тина и Дима подготовят , что то захватывающее. Хочется чтоб Тина и Дима тоже станцевали на концертах; это будет бомба 🔥😍».

