Знаменита модель Белла Хадід, яку пластичні хірурги визнали найкрасивішою жінкою світу, на пляжі отримала всю увагу

Про життя супермоделі Белли Хадід ходить безліч пліток, зокрема, про її стосунки з відомими особистостями або ж про її любовні драми після розставання з популярним артистом, відомим під псевдонімом The Weeknd. При цьому сама модель ніяк не коментує чутки і продовжує триматися подалі від камер.

Саме тому будь-які фото з відпочинку зірки на пляжі не залишають нікого байдужими. Белла навіть без макіяжу виглядає дуже привабливо і яскраво. А її невимушеність перед камерами і захопленими поглядами тільки робить її популярнішою. Струнка красуня не так давно з'явилася в кольоровому бікіні.

Прогулянку причому Белла завершила не просто так - з келихом для мартіні, модель пройшлася на узбережжі і навіть встигла покорчити пики, не боячись критики. Червоно-жовтий купальник з вирізом на плоскому животі ідеально виглядав на тлі заходу, яким і насолодилася Хадід на відпочинку.

У моделі є власні секрети краси, адже вона раніше сильно схудла заради показів і тепер підтримує форму за допомогою спеціального харчування і тренувань в залі, також Белла любить Кінний спорт і піші прогулянки.

На інших фото багато хто не впізнали Хадід і навіть порахували її втомленою від уваги:

"Любіть голландців ❤️; це як виглядати в дзеркало🤷 🏻; привіт, голландська сестра; тіло мрії; наша Палестинська королева; оууу, а де плавати? 🙌 ; але очі і веснянки теж видають втому; Чому ти виглядаєш такою втомленою?; Моя Палестинська королева; ви і це бікіні були створені один для одного!❤ ️ ; Хто-небудь ще думає, що вона виглядає зовсім інакше?».

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