Знаменитая модель Белла Хадид, которую пластические хирурги признали самой красивой женщиной мира, на пляже получила все внимание
О жизни супермодели Беллы Хадид ходит множество сплетен, в частности, о ее отношениях с известными личностями или же о ее любовных драмах после расставания с популярным артистом, известным под псевдонимом The Weeknd. При этом сама модель никак не комментирует слухи и продолжает держаться подальше от камер.
Именно поэтому любые фото из отдыха звезды на пляже не оставляют никого равнодушными. Белла даже без макияжа выглядит очень привлекательно и ярко. А ее непринужденность перед камерами и восхищенными взглядами только делает ее популярнее. Стройная красотка не так давно появилась в цветном бикини.
Прогулку причем Белла завершила не просто так - с бокалом для мартини, модель прошлась на побережье и даже успела покорчить рожицы, не боясь критики. Красно-желтый купальник с вырезом на плоском животе идеально смотрелся на фоне заката, которым и насладилась Хадид на отдыхе.
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У модели есть собственные секреты красоты, ведь она ранее сильно похудела ради показов и теперь поддерживает форму при помощи специального питания и тренировкам в зале, также Белла любит конный спорт и пешие прогулки.
На других фото многие не узнали Хадид и даже посчитали ее уставшей от внимания:
«Любите голландцев ❤️; Это как смотреться в зеркало 🤷🏻; Привет, голландская сестра; тело мечты; Наша палестинская королева; Оууу, а где плавать? 🙌; но глаза и веснушки тоже выдают усталость; Почему ты выглядишь такой усталой?; моя палестинская королева; Вы и это бикини были созданы друг для друга!❤️; Кто-нибудь еще думает, что она выглядит совсем иначе?».
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