Известная модель Белла Хадид, которую пластические хирурги признали самой красивой женщиной в мире, похвасталась идеальной фигуркой на пляже

Как передает Politeka.net, Белла Хадид – дочка известной модели. Ее сестра Джиджи тоже супермодель, которая работает с самыми известными брендами в мире. Белле всего 24 года, но она уже успела добиться всемирной славы.

У себя в Инстаграм красотка часто публикует фото, на которых демонстрирует красоту своего тела. На свежих снимках Белла поделилась кадрами, сделанными во время отдыха. Она позировала на пляже в трусиках и топе для купания. Голову модель прикрыла забавной панамкой.

Поклонники обратили внимание на то, что Хадид без макияжа выглядит просто превосходно. Ее улыбка приковала даже больше взглядов, чем ее соблазнительные формы. В комментариях звезде оставили массу теплых отзывов.

«Одержим тобой», «Без ума от этой улыбки», «это эта улыбка для меня», «Привет прекрасный ангел, ты сияешь», «Милая девочка», «сумасшедшая», «Выходи за меня», «Красавица», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Белла Хадид в полупрозрачном топе показала, какой хищной красоткой может быть. Девушка собрала волосы в пучок, а необычные глаза подчеркнула макияжем.

Напомним, что Белла Хадид разгорячила формами в одной сеточке: "О, боже мой!".

Как сообщала Politeka, Белла Хадид повергла в шок, выполнив рискованный элемент в мини-платье: "Одержимая...".

Также Politeka писала, что Белла Хадид нарядилась в прозрачное платье без белья: "Люблю больше всего...".