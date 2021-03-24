Зірка показала все, що заведено приховувати

Відома модель Белла Хадід з'явилася на публіці в прозорій міні-сукні

Зірка володіє шикарною фігурою, якій може позаздрити багато хто, пише Politeka.net. Тому красуня не соромиться демонструвати вигини в найвідвертіших нарядах.

Цього разу шанувальники в одній з фан-груп вирішили згадати один зі сміливих образів Белли.

Так, кілька років тому модель з'явилася на афтепаті Балу Інституту костюма в прозорій міні-сукні. Белла викликала справжній фурор своєю появою.

Під сіточкою красуня була в одних трусиках, проте найінтимніші деталі груди приховала під чорною ізоляційною стрічкою.

Завершували образ красуні різні прикраси й акуратна зачіска з неяскравим макіяжем.

Досі фанати із захопленням згадують сміливість моделі, адже надіти сіточку - не кожен зважиться.

"Це плаття...",- написали автори поста.

Публікація зібрала понад 1000 лайків і трохи коментарів.

"О, боже мій! Яке плаття!", "Можна сказати, що стиль у Белли в тисячу разів краще, ніж у @gigihadid", мила", "Дешево", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Беллу Хадід назвав найкрасивішою жінкою планети один з пластичних хірургів, керуючись принципом "золотого" перетину обличчя.

Зазначимо, Белла Хадід постійно займається спортом, щоб підтримати себе у формі. Красуня обожнює бокс.

На думку моделі, саме цей вид занять допомагає їй домогтися ідеальних вигинів, прекрасної форми рук і преса.

Красуні подобається боксувати і їй ніколи не буває нудно під час тренувань, крім того, спорт допомагає позбутися від негативних емоцій.

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