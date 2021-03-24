Відома модель Белла Хадід з'явилася на публіці в прозорій міні-сукні
Зірка володіє шикарною фігурою, якій може позаздрити багато хто, пише Politeka.net. Тому красуня не соромиться демонструвати вигини в найвідвертіших нарядах.
Цього разу шанувальники в одній з фан-груп вирішили згадати один зі сміливих образів Белли.
Так, кілька років тому модель з'явилася на афтепаті Балу Інституту костюма в прозорій міні-сукні. Белла викликала справжній фурор своєю появою.
Під сіточкою красуня була в одних трусиках, проте найінтимніші деталі груди приховала під чорною ізоляційною стрічкою.
Галкін ошелешив звісткою, що їде від Пугачової і дітей, що сталося: "У такому вигляді?"
Ані Лорак обтягнула форми тісною сукнею з декольте і пошкодувала: "Відразу вік видають"
71-річна Пугачова похизувалася ніжками в молодіжній сукні перед Галкіним: "35, не більше"
Хвора "Холостячка" Мішина показала себе після невтішного діагнозу: реакція Еллерта вразила
27-річна королева краси раптово померла за кордоном, лікарі не встигли: "Молила про допомогу"
Завершували образ красуні різні прикраси й акуратна зачіска з неяскравим макіяжем.
Досі фанати із захопленням згадують сміливість моделі, адже надіти сіточку - не кожен зважиться.
"Це плаття...",- написали автори поста.
Публікація зібрала понад 1000 лайків і трохи коментарів.
"О, боже мій! Яке плаття!", "Можна сказати, що стиль у Белли в тисячу разів краще, ніж у @gigihadid", мила", "Дешево", - написали користувачі мережі.
Нагадаємо, Беллу Хадід назвав найкрасивішою жінкою планети один з пластичних хірургів, керуючись принципом "золотого" перетину обличчя.
Зазначимо, Белла Хадід постійно займається спортом, щоб підтримати себе у формі. Красуня обожнює бокс.
На думку моделі, саме цей вид занять допомагає їй домогтися ідеальних вигинів, прекрасної форми рук і преса.
Красуні подобається боксувати і їй ніколи не буває нудно під час тренувань, крім того, спорт допомагає позбутися від негативних емоцій.
Нагадаємо, як Белла Хадід виставила на камеру свої пружні сідниці: "смачна цукерка"
А ще Politeka писала, що розкута Белла Хадід з Victoria's Secret збентежила позами в одній білизні: "настільки ідеальна, що...»
Також Politeka повідомляла, що Белла Хадід з Victoria's Secret в одній білизні і навіть топлес показала тіло у всій красі: "Фантастична»