Известная модель Белла Хадид появилась на публике в прозрачном мини-платье
Звезда обладает шикарной фигурой, которой могут позавидовать многие, пишет Politeka.net. Поэтому красотка не стесняется демонстрировать изгибы в самых откровенных нарядах.
В этот раз поклонники в одной из фан-групп решили вспомнить один из смелых образов Беллы.
Так, несколько лет назад модель появилась на афтепати Бала Института костюма в прозрачном мини-платье. Белла произвела настоящий фурор своим появлением.
Под сеточкой красотка была в одних трусиках, однако самые интимные детали грудь скрыла под черной изолентой.
Галкин ошарашил известием, что уезжает от Пугачевой и детей, что произошло: "В таком виде?"
Ани Лорак обтянула формы тесным платьем с декольте и пожалела: «Сразу возраст выдают»
51-летняя Дженнифер Лопес в раскрепощенной позе блеснула упругими бедрами: "Опасная близость..."
Раздетая Лопес прикрылась одним листком, как настоящая амазонка в тропиках: "Экзотика приехала"
Галкин ошарашил известием, что уезжает от Пугачевой и детей, что произошло: "В таком виде?"
Завершали образ красотки различные украшения и аккуратная прическа с неярким макияжем.
До сих пор фанаты с восторгом вспоминают смелость модели, ведь надеть сеточку - не каждый решится.
"Это платье...", - написали авторы поста.
Публикация собрала более 1000 лайков и немного комментариев.
"О, боже мой! Какое платье!", "Можно сказать, что стиль у Беллы в тысячу раз лучше, чем у @gigihadid", Милая", "Дешево", - написали пользователи сети.
Напомним, Беллу Хадид назвал самой красивой женщиной планеты один из пластических хирургов, руководствуясь принципом "золотого" сечения лица.
Отметим, Белла Хадид постоянно занимается спортом, чтобы поддержать себя в форме. Красотка обожает бокс.
По мнению модели, именно этот вид занятий помогает ей добиться идеальных изгибов, прекрасной формы рук и пресса.
Красотке нравится боксировать и ей никогда не бывает скучно во время тренировок, кроме того, спорт помогает избавиться от негативных эмоций.
Напомним, как Белла Хадид выставила на камеру свои упругие ягодицы: "Вкусная конфетка"
А еще Politeka писала, что раскованная Белла Хадид из Victoria’s Secret обескуражила позами в одном белье: «Настолько идеальна, что...»
Также Politeka сообщала, что Белла Хадид из Victoria’s Secret в одном белье и даже топлес показала тело во всей красе: «Фантастическая»