Звезда показала все, что принято скрывать

Известная модель Белла Хадид появилась на публике в прозрачном мини-платье

Звезда обладает шикарной фигурой, которой могут позавидовать многие, пишет Politeka.net. Поэтому красотка не стесняется демонстрировать изгибы в самых откровенных нарядах.

В этот раз поклонники в одной из фан-групп решили вспомнить один из смелых образов Беллы.

Так, несколько лет назад модель появилась на афтепати Бала Института костюма в прозрачном мини-платье. Белла произвела настоящий фурор своим появлением.

Под сеточкой красотка была в одних трусиках, однако самые интимные детали грудь скрыла под черной изолентой.

Завершали образ красотки различные украшения и аккуратная прическа с неярким макияжем.

До сих пор фанаты с восторгом вспоминают смелость модели, ведь надеть сеточку - не каждый решится.

"Это платье...", - написали авторы поста.

Публикация собрала более 1000 лайков и немного комментариев.

"О, боже мой! Какое платье!", "Можно сказать, что стиль у Беллы в тысячу раз лучше, чем у @gigihadid", Милая", "Дешево", - написали пользователи сети.

Напомним, Беллу Хадид назвал самой красивой женщиной планеты один из пластических хирургов, руководствуясь принципом "золотого" сечения лица.

Отметим, Белла Хадид постоянно занимается спортом, чтобы поддержать себя в форме. Красотка обожает бокс.

По мнению модели, именно этот вид занятий помогает ей добиться идеальных изгибов, прекрасной формы рук и пресса.

Красотке нравится боксировать и ей никогда не бывает скучно во время тренировок, кроме того, спорт помогает избавиться от негативных эмоций.

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