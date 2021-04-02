"Мала бути на Олімпійських іграх"

Супермодель Белла Хадід, яку пластичні хірурги назвали найкрасивішою жінкою в світі, викликала фурор несподіваним талантом

Як передає Politeka.net, 24-річна американська красуня опублікувала в своєму мікроблозі в Instagram свіже відео, на якому постала за цікавим заняттям (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

Так, модель постала в маленькій чорній сукні, з верхом, декорованим напівпрозорими стрічками, і на підборах. Дівчина зібрала волосся в тугий пучок, щоб ніщо їй не заважало виконувати гімнастичний трюк.

Белла підкинула руки вгору і почала несамовито "крутитися", роблячи "колесо". Після кількох сальто, як ні в чому не бувало, красуня повернулася у вихідне положення і, здається, що навіть не захекалася.

Багато користувачів припустили, що замість Хадід трюк виконував її дублер, що, цілком ймовірно.

Публіка жадібно коментує побачене:

"Одержима"

"Хто зробив ці дикі перевороти, Белла?"- "вірно, лол!!! Тіло цієї людини набагато більше її. Але мені це подобається, хахаха"

"Так, королева, ти вбила цю злітно-посадкову смугу"

"Пристрасть до гімнастики 🔥"

"який у тебе талант"

"Сестра, будь обережна, раптом зламаєш спину"

"Добре, але хто дублер? Віддайте їй належне за цю важку роботу"

"мала бути на Олімпійських іграх з такими гімнастичними навичками 😩 👊 😃"

Нагадаємо, пластичний хірург Джуліан де Сільва провів дослідження, розрахувавши ідеальну зовнішність за формулою "золотого перетину", винайденої стародавніми греками. Пропорції обличчя Белли Хадід - розміри і положення губ, носа, підборіддя та лінія щелепи – складають 94,35%. Цей показник найближче до ідеального співвідношення.

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