"Должна была быть на Олимпийских играх"

Супермодель Белла Хадид, которую пластические хирурги назвали самой красивой женщиной в мире, произвела фурор неожиданным талантом

Как передает Politeka.net, 24-летняя американская красотка опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм свежее видео, на котором предстала за любопытным занятием (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

Так, модель предстала в маленьком черном платье, с верхом, декорированным полупрозрачными лентами, и на каблуках. Девушка собрала волосы в тугой пучок, чтобы ничто ей не мешало выполнять гимнастический трюк.

Белла вскинула руки вверх и начала неистово "крутиться", делая "колесо". После нескольких сальто, как ни в чем не бывало, красотка вернулась в исходное положение и, кажется, что даже не запыхалась.

Многие пользователи предположили, что вместо Хадид трюк выполнял ее дублер, что, вполне вероятно.

Публика жадно комментирует увиденное:

"Одержимая"

"Кто сделал эти дикие перевороты, Белла?" - "верно, лол!!! Тело этого человека намного больше ее. Но мне это нравится, хахаха"

"Да, королева, ты убила эту взлетно-посадочную полосу"

"Страсть к гимнастике 🔥"

"какой у тебя талант"

"Сестра, будь осторожна, вдруг сломаешь спину"

"Хорошо, но кто дублер? Отдайте ей должное за эту тяжелую работу"

"должна была быть на Олимпийских играх с такими гимнастическими навыками 😩👊😃"

Напомним, пластический хирург Джулиан де Сильва провел исследование, рассчитав идеальную внешность по формуле "золотого сечения", изобретенной древними греками. Пропорции лица Беллы Хадид – размеры и положение губ, носа, подбородка и линия челюсти – составляют 94,35%. Этот показатель ближе всего к идеальному соотношению.

Напомним, как Белла Хадид выставила на камеру свои упругие ягодицы: "Вкусная конфетка"

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