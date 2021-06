Відома співачка Тіна Кароль на виступі піддалася ритму і влаштувала дійсно спекотні танці

Багато популярних артистів записують нові музичні проекти через карантинні обмеження на виступи. Тому Тіна не була винятком і записала спеціальний концерт «Красиво» для залучення уваги своєї аудиторії.

На сторінці» Фантіна " в Instagram з'явився пікантний уривок з виступу артистки в чорному вбранні. Сміливі вирізи, незвичний дизайн і танець, завдяки якому Кароль розкривається з нового боку, не залишили нікого байдужими.

Останнім часом зірка не раз підкреслювала, що відступає від звичного стилю і вже готова йти до нових напрямків, тому шанувальники все ще вчаться приймати нові образи виконавиці:

"Ритмічно; красивий танець, заворожує тіло, і всі рухи в тому танці як сплелися; так Клеопатра танцювала невпинно, щоб Цезар звернув увагу свою; наскільки Дама ця бажана; класно, лялюся, прекасно!; Як вона прекрасно рухається, який у неї стильний і безпосередній костюмчик; клас; Круто, Ви молодчинка!».

Також раніше Відео з роботи Кароль зі своєю командою з'явилося на фан-сторінці в Instagram «Фантіни».

Першим кроком став кастинг танцюристів. Він став наймасштабнішим за останні два карантинних роки. Близько 400 людей прийшли боротися за можливість вийти з поп-дівою на одну сцену.

"Хореографи-постановники шоу Дмитро Жук і Марина Кущева відбирали танцюристів у п'ять етапів, до моменту поки не залишилося всього 8 осіб "the best of the best". Тіна Кароль також брала участь у відборі танцюристів і стала свідком народження нових талантів. Попереду новий виклик-початок репетицій " - йдеться в повідомленні групи.

