Известная певица Тина Кароль на выступлении поддалась ритму и устроила действительно жаркие танцы

Многие популярные артисты записывают новые музыкальные проекты из-за карантинных ограничений на выступления. Поэтому Тина не была исключением и записала специальный концерт «Красиво» для привлечения внимания своей аудитории.

На странице «ФанТина» в Инстаграм появился пикантный отрывок с выступления артистки в черном наряде. Смелые вырезы, непривычный дизайн и танец, благодаря которому Кароль раскрывается с новой стороны, не оставили никого равнодушными.

В последнее время звезда не раз подчеркивала, что отступает от привычного стиля и уже готова идти к новым направлениям, поэтому поклонники все еще учатся принимать новые образы исполнительницы:

«Ритмично; Красивый танец, завораживает тело, и все движения в том танце как сплелись; так Клеопатра танцевала неустанно, чтоб Цезарь обратил внимание своё; насколько Дама эта желанна; Классно, лялюся, прекасно!; Как она прекрасно двигается, какой у нее стильный и непосредственный костюмчик; Класс; Круто, Ви молодчинка!».

Также ранее видео с работы Кароль со своей командой появилось на фан-странице в Инстаграм «ФанТины».

Первым шагом стал кастинг танцоров. Он стал самым масштабным за последние два карантинных года. Около 400 человек пришли бороться за возможность выйти с поп-дивой на одну сцену.

«Хореографы-постановщики шоу Дмитрий Жук и Марина Кущева отбирали танцоров в пять этапов, до момента пока не осталось всего 8 человек «the best of the best”. Тина Кароль также участвовала в отборе танцоров и стала свидетелем рождения новых талантов. Впереди новый вызов - начало репетиций» - говорится в сообщении группы.

Напомним, Тина Кароль поделилась рецептом оригинальной паски без выпечки: "получится у каждой хозяйки".

Как сообщала Politeka, Кароль призналась, кому принадлежит ее сердце, и это не Балан: "Люблю его безумно".

Также Politeka писала, Тина Кароль закатила сцену ревности известному ведущему: "Кто здесь была до меня?".