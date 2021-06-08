Колишня дружина репера Потапа Ірина Горова показала близьку людину

Потапа та Горову пов'язує багате минуле: крім шлюбу і народження в 2008 році сина Андрія (єдиної поки що дитини співака), вони ще заснували разом продюсерський центр. Незважаючи на розлучення, пара зберегла дружні й професійні відносини.

У своїх "сторіз" Ірина опублікувала свіже фото, зроблене під час першого сольного концерту їх з Потапом підопічної - Наді Дорофєєвої. Подія сталася в Києві, і багато зірок прийшли на виступ співачки, щоб її підтримати. Горова з'явилася на заході разом із 12-річним сином. Вона зняла хлопчика в натовпі перед сценою, а той був радий покуражитися перед камерою, передає Politekа.net.

"Мій улюблений тусовщик @potapchiq на концерті Наді Дорофєєвої", - підписала кадр Ірина.

Примітно, чим старше стає Андрій, тим більше фанати Потапа помічають, що він росте копією свого батька. Репер частенько викладає спільні фото з сином в Instagram, отримуючи у відповідь купу коментарів з компліментами:

"Харизмою в батька"

"Молодець Потап, так тримати!!! А спадкоємець копія!!❤️"

"Невже таким же виросте?"

"Який дорослий хлопець вже😍"

"як він схожий на тебе, Льоша😉"

"Двоє із скриньки однакових з лиця😂❤️"

"Від апельсинки народяться АПЕЛЬСИНки❤️"

"А син все росте і росте... скоро тата наздожене)"

Раніше ми розповідали, Потап зворушив публіку кадром з Дорофєєвою перед її концертом. Продюсер прийшов підтримати свою протеже. А після - здивував незвичайним, але душевним зверненням:

"Вчора відбулася відправка міжгалактичної ракети Земля-Місяць-Венера-Альдебаран, під назвою #dorofeeva @nadyadorofeeva. Відрив і вихід з орбіти тривав 1,5 години і пройшов більш ніж успішно, перед відправкою ми встигли попрощатися і побажати удачі капітану корабля Надії Д."

Нагадаємо, що колишня дружина Потапа Горова відвезла Дорофєєву до океану, вразивши кадрами:"Наді знову 25".

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