Бывшая жена и партнерша по бизнесу рэпера Потапа Ирина Горовая, как и большинство украинских звезд, недавно отдыхала в теплых краях

Как сообщает Politeka.net, у себя в Инстаграм Ирина поделилась кадром, сделанным в пальмовых зарослях. Она была очень необычно одета. На ней красовался купальник с очень глубоким декольте, поверх которого она набросила стильную рубашку. Образ туристки завершала бандана, солнцезащитные очки и сумка, повязанная на пояс.

«Так хорошо. Так удивительно легко. Так свободно. Главное словить этот момент, научиться им наслаждаться и вселенная неожиданно начнет раздавать подарки», - отметила Ирина.

В комментариях ей оставили несколько приятных комплиментов.

«100%», «Отлично выглядите», «Какая солнечная», «Это любовь», - пишут пользователи сети.

Отметим, что Ирина является успешным украинским продюсером. Она пришла в украинский шоу-бизнес вместе со своим мужем Потапом, которому позже родила сына. Несмотря на то, что пара рассталась, Ирина и Алексей остались в очень хороших отношениях.

Ранее мы писали, что дочка Ирины Горовой, которую она родила до брака с Потапом, поделилась архивными кадрами с мамой. Девушка решила вспомнить, как выглядела мама-красавица в нулевых годах.

Напомним, что бывшая жена Потапа Горовая увезла Дорофееву к океану, поразив кадрами: "Наде снова 25".

Как сообщала Politeka, экс-жена Потапа рассказала, какой на самом деле ее бывший: "Навсегда влюбил в себя...".

Также Politeka писала, что Потап при всех "отчитал" экс-жену Ирину Горовую за внешний вид: "Я предупреждал...".