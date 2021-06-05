Бывшая жена и партнерша по бизнесу рэпера Потапа Ирина Горовая, как и большинство украинских звезд, недавно отдыхала в теплых краях
Как сообщает Politeka.net, у себя в Инстаграм Ирина поделилась кадром, сделанным в пальмовых зарослях. Она была очень необычно одета. На ней красовался купальник с очень глубоким декольте, поверх которого она набросила стильную рубашку. Образ туристки завершала бандана, солнцезащитные очки и сумка, повязанная на пояс.
«Так хорошо. Так удивительно легко. Так свободно. Главное словить этот момент, научиться им наслаждаться и вселенная неожиданно начнет раздавать подарки», - отметила Ирина.
В комментариях ей оставили несколько приятных комплиментов.
«100%», «Отлично выглядите», «Какая солнечная», «Это любовь», - пишут пользователи сети.
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Отметим, что Ирина является успешным украинским продюсером. Она пришла в украинский шоу-бизнес вместе со своим мужем Потапом, которому позже родила сына. Несмотря на то, что пара рассталась, Ирина и Алексей остались в очень хороших отношениях.
Ранее мы писали, что дочка Ирины Горовой, которую она родила до брака с Потапом, поделилась архивными кадрами с мамой. Девушка решила вспомнить, как выглядела мама-красавица в нулевых годах.
Напомним, что бывшая жена Потапа Горовая увезла Дорофееву к океану, поразив кадрами: "Наде снова 25".
Как сообщала Politeka, экс-жена Потапа рассказала, какой на самом деле ее бывший: "Навсегда влюбил в себя...".
Также Politeka писала, что Потап при всех "отчитал" экс-жену Ирину Горовую за внешний вид: "Я предупреждал...".