Колишня дружина українського репера Потапа (Олексія Потапенка), продюсерка Ірина Горова, розповіла, який насправді її екс-чоловік

Ірина Горова та український репер, Потап, розлучилися у 2014 році, передає Politeka.net. У колишньої пари збереглися дружні стосунки і вони продовжили спільний бізнес.

Ірина - українська продюсерка, співзасновниця продюсерського центру MOZGI Entertainment, співзасновник і генеральний директор Групи компаній MOZGI GROUP, тому постійно спілкується з колишнім чоловіком, і нерідко робить пости про нього і його творчість.

Так, цього разу Горова розповіла про те, яка людина її колишній чоловік, який показав себе в новому альбомі.

"Чуйний, глибокий, ніжний і дуже щирий ПТП в новому альбомі «Без реклами», розкриває все те, що так довго зберігав далеко у себе всередині. Кожен трек назавжди закохав у себе кожного,хто хоч раз його почув🖤", - написала зірка.

Ірина закликала послухати і вслухатися в лірику, закривши очі. Прем'єра альбому відбудеться 28 травня.

Ірина підкріпила запис кількома фото, на яких також позувала разом з репером.

За дві години публікація зібрала понад 1000 лайків і багато коментарів.

"Маааам ти така красива ❤️", " яка ж ви мудра і розумна жінка!❤️Захоплююся вами Ірина!😍Дай вам Бог здоров'я і жіночого щастя.💐 ", "Іра, ви прямо випромінюєте енергію і надихаєте цим. Нехай Всесвіт вам дасть все, що ви хочете🙏", " Ірина, ви неймовірно мудра! Я в захваті від Вас! 👏👏👏😍".

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