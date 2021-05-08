Колишня дружина і партнерка по бізнесу репера Потапа Ірина Горова, як і більшість українських зірок, нещодавно відпочивала в теплих краях

Екс-дружина артиста поїхала закордон не одна, компанію їй склала колишня учасниця групи" Время и стекло", дружина музиканта Володимира Дантеса Надя Дорофєєва.

Знаменитості не тільки насолоджувалися відпочинком, а й активно працювали. Плодами своєї спільної співпраці Ірина поділилася на сторінці в Instagram, передає Politeka.net.

"Такі роботи створюються, коли з'єднується бренди, у яких збігаються цінності, формується довгострокова співпраця і створюється історія довжиною в кілька років», - зізналася продюсерка.

На кадрах Ірина і Надя попозували на пляжі на тлі красивого гірського пейзажу і океану. Дві зірки шоубізнесу стояли в обнімку і весело сміялися, при цьому для прогулянки екс-дружина Потапа вибрала стильний світло-рожевий світшот і білі штани, а ось Надя Дорофєєва була одягнена провокаційно.

Співачка покрасувалася модному комбінезоні, який дуже тісно облягав її худосочную фігуру з глибоким вирізом декольте і витонченими бретелями.

Користувачі Мережі вже прокоментували нові фотографії.

"Наді знову 25",

"Душа, а де ти стрибала? Зайка стрибайка",

"Дуже красива компанія",

"Які нереальні😍 🔥", - пишуть в мережі.

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