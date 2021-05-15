Колишня дружина українського репера Потапа (Олексія Потапенка), продюсер Ірина Горова показала, як її відчитав Потап



Як пише Politeka.net, Олексій Потапенко, який після першого шлюбу з Іриною Горовою кілька років тому взяв у дружини свою колегу Настю Каменських, залишається в хорошоих відносинах з колишньою дружиною. Більш того, вони разом працюють, як і раніше є співпродюсерами створеної ними компанії MOZGI Entertainment. Але і крім бізнесу також спілкуються, разом виховують 13-річного сина Андрія.

Цього разу Ірина Горова поділилася робочими моментами в сторіз у своєму Instagram.

"Бос, я новенька, можна до вас влаштуватися на роботу", - звернулася Ірина до Потапа жартами, поки він записує на папірці назву новго кліпу "кров і любов".

Потап сидів за столом, але відгукнувся, побачивши, що Ірина знімає його на відео.

"Я попереджав приходити на роботу в шкіряній спідниці. Ви в чому прийшли, в штанях? Ви де працювали, в церкві? Ви що, підіть переодягніться", - сказав жартома Потап, відірвавшись від своїх записів і знову продовжив писати.

Тим часом Ірина ще сміялася від жартівливих розмов з колишнім чоловіком і батьком її сина.

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