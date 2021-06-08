Бывшая жена рэпера Потапа Ирина Горовая показала близкого человека

Потапа и Горовую связывает богатое прошлое: помимо брака и рождения в 2008 году сына Андрея (единственного пока что ребенка певца), они еще основали вместе продюсерский центр. Несмотря на развод, пара сохранила дружеские и профессиональные отношения.

В своих "сториз" Ирина опубликовала свежее фото, сделанное во время первого сольного концерта их с Потапом подопечной - Нади Дорофеевой. Событие произошло в Киеве, и многие звезды пришли на выступление певицы, чтобы ее поддержать. Горовая появилась на мероприятии вместе с 12-летним сыном. Она засняла мальчика в толпе перед сценой, а тот был рад покуражиться перед камерой, передает Politekа.net.

"Мой любимый тусовщик @potapchiq на концерте Нади Дорофеевой", - подписала кадр Ирина.

Примечательно, чем старше становится Андрей, тем больше фанаты Потапа замечают, что он растет копией своего отца. Рэпер частенько выкладывает совместные фото с сыном в Инстаграм, получая в ответ кучу комментариев с комплиментами:

"Харизмой в отца"

"Молодец Потап, так держать!!! А наследник копия!!❤️"

"Неужели таким же выростет?"

"Какой взрослый парень уже😍"

"как он похож на тебя, Леша😉"

"Два с ларца одинаковых с лица😂❤️"

"От апельсинки родятся АПЕЛЬСИНки❤️"

"А сын все растёт и растёт... скоро папу догонит)"

Ранее мы рассказывали, Потап растрогал публику кадром с Дорофеевой перед ее концертом. Продюсер пришел поддержать свою протеже. А после - удивил необычным, но душевным обращением:

"Вчера состоялась отправка межгалактической ракеты Земля - Луна- Венера - Альдебаран, под названием #dorofeeva @nadyadorofeeva. Отрыв и выход из орбиты длился 1,5 часа и прошёл более чем успешно, перед отправкой мы успели попрощаться и пожелать удачи капитану корабля Надежде Д."

Напомним, что бывшая жена Потапа Горовая увезла Дорофееву к океану, поразив кадрами: "Наде снова 25".

Как сообщала Politeka, экс-жена Потапа рассказала, какой на самом деле ее бывший: "Навсегда влюбил в себя...".

Также Politeka писала, что бывшая жена Потапа неожиданно высказалась об отношениях с ним, забыв о Каменских: "Союз невозможно разорвать"