Переможець "Голосу країни" 19-річний Роман Сасанчин розповів про те, як його критикували за роботу після проекту

Нещодавно молодий співак Роман Сасанчин в інтерв'ю Ростиславу Калацінському для каналу Rostyslove Production розповів про складний період життя, коли хлопцеві довелося працювати касиром в супермаркеті. Причому, за словами артиста, довелося йому несолодко. Все через критику оточуючих.

Так, після перемоги у Романа змінилося життя не тільки в професійному плані, але і в особистому. Тоді він умовив кохану переїхати з ним до Києва і разом оселитися. Щоб привести сімейне гніздечко в порядок, їм доводиться старанно працювати.

З складний період свого життя Роман та Іванна пішли працювати касирами в супермаркет АТБ. В інтерв'ю молодий чоловік розповів, що навіть були такі покупці, які підходили, знімали його на мобільний телефон зі словами: «Ось, дивіться, до чого дожився переможець «Голосу країни».

"Було дивно Слухати таке, як на мене, у кожної людини є період злетів і падінь. Коли немає особливого вибору у людини, треба ж щось робити, розвиватися " - підкреслив Роман.

Шанувальники висловили свою думку:

"Розумниця! Роботи не боїться! Шоу закінчилося, почалася реальна і хороше життя; працювати це не соромно і не гріх; Рома, ви молодець! Працювати не соромно, соромно паразитувати на своїх рідних і чекати біля моря погоди! Удачі вам!; Дуже розумний талановитий дитина !!! Божого благословення і щастя, тобі !!!; Дуже світла людина. Удачі Роману!».

Також молодий артист чесно відповів на найбільш провокаційні питання. Так, Роман розповів про те, що новина про весілля з 23-річною обраницею стала для багатьох несподіванкою.

При цьому в черговий раз молодий чоловік заявив, що причиною весілля не є вагітність нареченої. Пара поки ще не готова до дітей, але планує в майбутньому. Поки поповнення в родині планується тільки одне-Роман і Іванка бажають завести милого кошеня.

Також наречена молодого артиста заявила, що вони планують ще трохи пожити для себе.

Нагадавши, 19-річний переможець "Голосу країни" одружується, як виглядає наречена: "не зарано?".

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