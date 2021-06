Відома співачка Тіна Кароль виставила унікальний лот на аукціон і нарвалася на критику українців

Багато популярних артистів записують нові музичні проекти через карантинні обмеження на виступи. Тіна Кароль не була винятком і записала спеціальний концерт «Красиво» для залучення уваги своєї аудиторії.

На сторінці Кароль в Instagram з'явилася унікальна пропозиція артистки в рамках свого проекту "Молода кров". На аукціон буде виставлений унікальний цифровий автограф у вигляді мого відбитка пальця.

"Сьогодні я представляю унікальний NFT лот цифрового мистецтва в рамках свого проекту "Молода кров". На аукціон буде виставлений унікальний цифровий автограф у вигляді мого відбитка пальця. Цей NFT лот об'єднує два світи-музичний і токенізірованний. Цифрове та аналогове мистецтво стирає межі. Отримані кошти будуть передані для розвитку мого музичного проекту "Молода кров"", - написала Кароль.

"Молода кров" - майбутній україномовний альбом. До нього увійдуть дуети з молодими виконавцями, зірками, чия популярність неухильно зростає, і зовсім новими артистами.



Місія проекту» Молода кров " відкрити для широкої аудиторії нові імена, поповнити каталог української музики та звернути увагу слухачів на українську молоду поп-культуру. Це проект возз'єднання і єдності, тому його вихід приурочений до 30-тієї річниці Незалежності України»

Користувачі їдко прокоментували пост Кароль: "Любов'ю з Баланом вже не поторгуєш" ," не зовсім зрозуміла😮, а в чому фішка що саме відбиток пальця, що він дає потім?", "А можна по-російськи пояснити, для чого це купувати?У чому прикол цього автографа?Чим він таким відрізняється, що варто віддати за нього шалені гроші?", "Я чекаю потім відбиток губ😁 💋", "що за Ху*та?🧐 👏 😍 ", "А че не сам палець?", " Тіна вже не знає, що продати? свічки не пішли, постановочною "любов'ю"з Баланом вже не поторгуєш, білизна теж не пішла, саме час продавати повітря😂".

Також раніше Відео з роботи Кароль зі своєю командою з'явилося на фан-сторінці в Instagram «Фантіни».

Першим кроком став кастинг танцюристів. Він став наймасштабнішим за останні два карантинних роки. Близько 400 людей прийшли боротися за можливість вийти з поп-дівою на одну сцену.

"Хореографи-постановники шоу Дмитро Жук і Марина Кущева відбирали танцюристів у п'ять етапів, до моменту поки не залишилося всього 8 осіб "the best of the best". Тіна Кароль також брала участь у відборі танцюристів і стала свідком народження нових талантів. Попереду новий виклик-початок репетицій " - йдеться в повідомленні групи.

Нагадавши, Тіна Кароль поділилася рецептом оригінальної паски без випічки:"вийде у кожної господині".

Як повідомляла Politeka, Кароль зізналася, кому належить її серце, і це не Балан: "Люблю його шалено".

Також Politeka писала, Тіна Кароль закотила сцену ревнощів відомому ведучому: "хто тут була до мене?".