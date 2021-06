Известная певица Тина Кароль выставила уникальный лот на аукцион и нарвалась на критику украинцев

Многие популярные артисты записывают новые музыкальные проекты из-за карантинных ограничений на выступления. Тина Кароль не была исключением и записала специальный концерт «Красиво» для привлечения внимания своей аудитории.

На странице Кароль в Инстаграм появилось уникальное предложение артистки в рамках своего проекта «Молода кров». На аукцион будет выставлен уникальный цифровой автограф в виде моего отпечатка пальца.

"Сегодня я представляю уникальный NFT лот цифрового искусства в рамках своего проекта «Молода кров». На аукцион будет выставлен уникальный цифровой автограф в виде моего отпечатка пальца. Этот NFT лот объединяет два мира - музыкальный и токенизированный. Цифровое и аналоговое искусство стирает границы. Полученные средства будут переданы для развития моего музыкального проекта «Молода кров»", - написала Кароль.

«Молода кров» - будущий украиноязычный альбом. В него войдут дуэты с молодыми исполнителями, звездами, чья популярность неуклонно растет, и совсем новыми артистами.



Миссия проекта «Молода кров» открыть для широкой аудитории новые имена, пополнить каталог украинской музыки и обратить внимание слушателей на украинскую молодую поп-культуру. Это проект воссоединения и единства, поэтому его выход приурочен к 30-той годовщине Независимости Украины»

Пользователи едко прокомментировали пост Кароль: "Любовью с Баланом уже не поторгуешь", "Не совсем поняла😮, а в чем фишка что именно отпечаток пальца, что он даёт потом?", "А можно по-русски объяснить,для чего это покупать?В чем прикол этого автографа?Чем он таким отличается,что стоит отдать за него баснословные деньги?", "Я жду потом отпечаток губ😁💋", "Що за ху*та?🧐👏😍", "А че не сам палец?", " Тина уже не знает, что продать? свечки не пошли, постановочной «любовью» с Баланом уже не поторгуешь, белье тоже не пошло, самое время продавать воздух😂".

Также ранее видео с работы Кароль со своей командой появилось на фан-странице в Инстаграм «ФанТины».

Первым шагом стал кастинг танцоров. Он стал самым масштабным за последние два карантинных года. Около 400 человек пришли бороться за возможность выйти с поп-дивой на одну сцену.

«Хореографы-постановщики шоу Дмитрий Жук и Марина Кущева отбирали танцоров в пять этапов, до момента пока не осталось всего 8 человек «the best of the best”. Тина Кароль также участвовала в отборе танцоров и стала свидетелем рождения новых талантов. Впереди новый вызов - начало репетиций» - говорится в сообщении группы.

